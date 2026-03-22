Asís Martín 22 MAR 2026 - 20:29h.

El casting del Athletic para sustituir a Ernesto Valverde: dos grandes candidatos, extranjeros y opciones difíciles

Así puntuamos a los leones de Ernesto Valverde en el partido ante los verdiblancos en Bilbao

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BilbaoEn un ambiente complicado por tanto tropiezo y el debate sobre objetivos pero impregnado por la certeza del cambio de ciclo en el banquillo vasco, a nosotros nos toca centrarnos en el repaso particular, jugador a jugador, de lo que ha sido la victoria del Athletic Club este domingo, en la jornada 29 de LALIGA que le ha enfrentado al Real Betis de Manuel Pellegrini en San Mamés.

Los leones de Ernesto Valverde, al que ya tan solo le quedan 9 partidos como míster, han vencido por fin en Bilbao con un marcador de (2-1) justo antes del parón de selecciones gracias a los goles de Dani Vivian y Oihan Sancet (con intríngulis del VAR) y otro de Pablo Fornals.

El 'Txingurri' contaba con seis bajas hoy: Nico Williams, Aitor Paredes, Beñat Prados, Maroan Sannadi, Yeray (por última vez ya) y Unai Egiluz en una convocatoria de 23 futbolistas. Se ha decidido por un once titular con pocas novedades salvo la inclusión de Iñigo Lekue y Alex Rego.

Alineación titular bastante veterana la del Athletic este domingo, por encima de los 29 años de media, por los 26 del Betis

Unai Simón (6): el portero de Murgia no deja la portería a cero en LALIGA desde el 6 de diciembre ante el Atlético. Hoy ha tenido casi nulo trabajo en el primer tiempo salvo un tirito de Ez Abde. Luego sí le hizo una buena al mismo jugador.

Iñigo Lekue (6): el lateral de Deusto ha sido el elegido en el casting de laterales derechos de una temporada muy revoltosa. Ha estado metido y certero, puso bien algún centro, aunque con algún sustito, que si no sus haters se relajan demasiado.

Dani Vivian (8'5): el 'Teniente' de Gasteiz se ha quedado fuera de la última lista antes de la del Mundial y ha sufrido con el enrachado Aitor Ruibal, que es muy intenso. Hizo el 1-0 en el 25' con un buen tiro cruzado a la base del palo y protagonizó varias acciones de mérito.

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Aymeric Laporte (8): el 'Mariscal' de Agen, que sí ha sido llamado por Luis de la Fuente para jugar ante Serbia y Egipto, ha estado cerca de marcar en el 3' de cabeza y providencial en algún corte de una contra. Se le ve su progresión constante y más si el rival no corre demasiado como este Betis.

Yuri Berchiche (6'5): el 'Látigo' de Zarautz ha sido el titular este domingo con su garra, las ganas de subir y de soltar alguno de sus latigazos desde fuera del área ante un Betis muy de bloque bajo.

Alejandro Rego (5'5): el centrocampista de Bilbao, que volvía de su sanción, ha dado descanso al molido Mikel Jauregizar y ha cedido los trastos a Galaxy, pero ha hecho un buen primer tiempo. Cambiado en el 85

Iñigo Ruiz de Galarreta (6): el centrocampista de Eibar ha tratado de frenar a un Betis muy directo en su despliegue en ataque y ha empezado francamente desacertado con el balón aunque ha ido a más conforme el equipo empujaba. Cambiado en el 61

Iñaki Williams (7): la 'Pantera Negra' de Bilbao ha sumado hoy ya sus 501 partidos oficiales y sigue en busca de cazar a Markel Susaeta (507). Oscar de Marcos le hizo entrega de un brazalete especial en los previos. Teóricamente experto en hacerle goles al Betis, una de sus víctimas favoritas, ha estado enorme en su jugada y asistencia a Vivian en el 1-0 y otra a Oihan Sancet en el 2-0.

Oihan Sancet (7): el 'Ciervo' de Mendillorri ha salido frío, en su línea última, dejando pasar opciones de hacer más daño pero aún así ha disparado pronto sobre Pau y luego ha hecho el 2-0 en el 45' remachando otro pase de Iñaki. Su primer gol en jugada de toda la liga. Le vino bien para afinar sus acciones en el segundo tiempo muy mejorado en el que hasta estuvo de falso 9. Cambiado en el 71 con gran ovación

Alex Berenguer (4'5): el 'Ferrari' de Barañain ha cogido el ala izquierda en espera de que se supone regrese Nico Williams tras el parón de selecciones. No es el que era por su problema en el dedo del pie. No paraba de perder balones uno tras otro ante su par Ángel Ortiz aunque obligó a Pau a hacer un paradón en el 53'. Cambiado en el 85

Gorka Guruzeta (4): el 'Killer' donostiarra ha sido el '9' esta tarde y ha tenido más ganas que acierto en su arranque, siempre activo, pero estuvo poco preciso sin poder ser trascendente al marrar además un 1x1 ante Pau en el 48'. Cambiado en el 61

Los suplentes del Athletic Club ante el Real Betis: los 5 cambios de Ernesto Valverde en San Mamés

Mikel Jauregizar (sc): sale por Galarreta.

Mikel Vesga (sc): sale por Guruzeta. Se pudo de mediapunta.

Unai Gómez (sc): sale por Oihan Sancet. Se puso de 9.

Robert Navarro (sc): sale por Berenguer.

Nico Serrano (sc): sale por Rego.