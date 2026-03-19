Fran Fuentes 19 MAR 2026 - 00:43h.

Numerosos aficionados se preguntan cómo puede ser con los salarios tan altos y la apuesta tan importante que se hizo en agosto

Mikel González perfila su estrategia de mercado por Hugo Rincón ante las amenazas en el Athletic

Compartir







Iñigo Lekue ha comparecido este miércoles en sala de prensa. El lateral del Athletic Club ha valorado la irrupción de Dani Vivian en la banda derecha, pero también la mala dinámica del equipo, vaticinada por Ernesto Valverde. En este sentido, su afirmación de que "el objetivo son los 42 puntos" ha generado bastante controversia y debate entre una buena parte de la comunidad de aficionados zurigorri en redes sociales. En este sentido, unos sienten que un club con la trayectoria reciente y con la plantilla actual no puede estar luchando por la permanencia, mientras que otros agradecen su sinceridad y que retrate la actualidad del equipo tal y como es.

"Creo que el objetivo que ya nos marcamos hace unos meses es el objetivo de alcanzar los 42 puntos. Es verdad que tras tres victorias consecutivas y un empate, tienes una situación clasificatoria un poco más desahogada y quizá te desenfocas un poco en ese objetivo porque sí que puedes mirar un poco más hacia arriba, pero tras el partido del otro día creo que se volvió a ratificar que ahora mismo, sobre todo en corto plazo, el objetivo deben ser los 42 puntos. Creo que nos viene bien a todos pensar en eso porque hasta el final realmente los vamos a necesitar y si los conseguimos cuanto antes, ahí podremos ver hacia dónde mirar. Ahora mismo todos son buenas oportunidades y la del domingo por ser la más reciente, por ser la inmediata, por jugar en casa, por jugar contra el Betis y porque podemos sumar tres puntos", afirmaba el defensor del Athletic en sala de prensa.

PUEDE INTERESARTE Iker Muniain, el banquillo de San Lorenzo y cómo ve entrenar en Argentina

Unas palabras que han causado bastante polémica y debate entre los propios aficionados del Athletic Club. Unos califican de "vergüenza" estas palabras. Otros aluden a los salarios que cobran los futbolistas (especialmente elevados son los de Iñaki y Nico Williams, como algún usuario recuerda), y a más de uno le parece impensable hablar de esto cuando al principio de la temporada el equipo firmó a Aymeric Laporte, supuestamente la última pieza que le faltaba al puzle, y encima el equipo cuajó tres victorias en sus tres primeros partidos del curso.

Sea como fuere, lo cierto es que el Athletic Club está ahora inmerso en la lucha por Europa, a tan solo dos puntos del puesto de Conference League y nueve por encima del descenso. Si bien lo que dice el propio Lekue es que cuanto antes se consigan antes se podrá pensar en cotas mayores, lo cierto es que sus palabras han escocido después de que en agosto se planteara una temporada sumamente ilusionante. A continuación recogemos alguna de las reacciones de usuarios del Athletic a las palabras del lateral del Athletic.

PUEDE INTERESARTE Athletic y Osasuna tiran y aflojan por un prometedor lateral del entorno de César Azpilicueta

Algunas reacciones a las palabras de Iñigo Lekue: