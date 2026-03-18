Asís Martín 18 MAR 2026 - 11:29h.

Yuri Berchiche pierde la paciencia con Sancet y Guruzeta en el Girona - Athletic: "Si no haces nada"

Por el lateral derecho del Athletic han pasado hasta 4 jugadores distintos esta temporada

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BilbaoEn esta temporada tan aciaga en Bilbao en la que el entrenador del Athletic Club Ernesto Valverde ha sacado del baúl la maleta de alquimista para experimentar soluciones a la falta del hábito de ganar partidos, ha llamado sobre todo la atención el baile en la posición del lateral derecho, en la que tiene a tres futbolistas experimentados en Primera división en nómina: Iñigo Lekue, Andoni Gorosabel y un Jesús Areso fichado del CA Osasuna por 12 millones de euros para ser el teórico '2' titular.

Pero ninguno termina de hacerse con el puesto y ya el colmo fue colocar al central internacional Daniel Vivian en ese costado en el decisivo partido de vuelta de las semifinales de la Copa del rey perdido ante la Real Sociedad en el estadio de Anoeta con el gol de penalti de Mikel Oyarzabal.

Por todo ello se le ha preguntado este miércoles en Lezama al tomatero Iñigo Lekue, el segundo capitán del conjunto rojiblanco tras Iñaki Williams, quien ha comentado a los informadores que "el que haya habido tantos cambios en esa posición denota el rendimiento irregular nuestro y el del equipo también y de ahí las decisiones del entrenador para buscar lo mejor para el equipo" ha expresado.

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"Para mi personalmente esto es salgo normal porque todos los años ha pasado lo mismo conmigo, en mis puestos siempre ha habido grandísimos jugadores y mucha competencia y yo siempre he tratado de ganarme esa titularidad, a veces lo he conseguido y otras no, pero este año es curioso al haber muchos jugadores en esa posición sí... pero para mi siempre el objetivo de cada jugador es el de aportar lo máximo al equipo y si es en el campo mejor... y si no juegas pues a competir por el puesto en cada entrenamiento en Lezama" zanjaba el lateral de Deusto.

El baile constante de Valverde con el lateral derecho con la sorpresa añadida de ver a Dani Vivian en Anoeta...

"Yo siempre que pone el once miro a ver si estoy, sea donde sea, si no estoy me siento igual de frustrado -depende del momento- esté quien esté ahí, juegue Areso, Gorosabel, Yuri Berchiche o Adama o Vivian. Mi objetivo es jugar y ayudar al equipo, eso lo primero, y luego si no soy titular trato de ayudar al que juegue en mi puesto. Las decisiones siempre al final las toma el entrenador con el objetivo de ganar, eso lo decide él y nosotros a pelear para que elija al mejor y le rinda".

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Nada que anunciar entre Iñigo Lekue y el Athletic Club de momento...

"Es que no hay nada que anunciar... en este momento nuestras reflexiones van dirigidas al presente, el Club y yo intentamos acertar en los momentos y ahora hay que pensar en el partido del domingo, en el Betis y en el objetivo de los 42 puntos, no en lo mío; ya nos sentaremos más adelante para decidir mi futuro" ha comentado sobre su posibilidad de renovar el contrato que expira el 30 de junio.

"No estoy mirando nada, voy a esperar a que el Club y yo nos sentemos, mi único objetivo es seguir aquí mientras el Club considere que aporto dentro y fuera del campo, nada más" ha zanjado el jugador vizcaíno al respecto de si tenía visto algo lejos de Bilbao y de Bizkaia.