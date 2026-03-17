Ángel Cotán 17 MAR 2026 - 15:53h.

El lateral recriminó en varias ocasiones la actitud de sus dos compañeros

El Big Data predice un final incierto del Athletic en LALIGA: opciones de Europa, zona media y descenso

Compartir







BizkaiaEl Athletic Club tocó fondo en Montilivi. Tras un amago de recuperación en lo que a sensaciones se refiere ante el FC Barcelona, los de Ernesto Valverde cayeron con rotundidad ante el Girona. Los errores en ambas áreas condenaron a un equipo rojiblanco sin pólvora arriba, pero también sin contundencia atrás. Una mala tarde que acabó sacando de quicio a Yuri Berchiche.

El lateral volvió a ocupar de inicio la banda izquierda del Athletic y estuvo en serias dificultades ante el que fue su compañero, Hugo Rincón. El veterano, como captaron las cámaras de El Día Después de Movistar Plus, fue aumentando sus pulsaciones con el paso de los minutos.

En uno de sus intentos de ataque en campo rival, un aficionado local le dijo lo siguiente: "¡Quítate la herradura, burro!". A renglón seguido, Yuri acabaría con uno de los banderines de Montilivi en su intento de colgar el balón al área, pero su paciencia no la agotaron los rivales, sino sus compañeros.

Yuri Berchiche pierde la paciencia con Sancet y Guruzeta en el Girona - Athletic

Yuri ejerció de líder y estuvo muy encima de dos compañeros de equipo. El lateral pidió tanto a Oihan Sancet como a Gorka Guruzeta que se esforzaran más en labores defensivas. El primero en recibir un tirón de orejas por parte del capitán de los leones fue el talentoso mediapunta: "¡Oihan, Oihan, ya empiezas!". Aunque a partir de este momento, el foco lo concentró el delantero centro.

Berchiche, con los brazos abiertos y un tono muy elevado, exigió a Guruzeta un mayor compromiso sin balón: "Guru, antes. Guru, Guru. ¡Siempre estás al lado, baja aquí a defender, hostias! Si no puedes, corres para atrás".

Tras este enfado, el lateral trató de calmar las aguas y aprovechó un balón parado para conversar con Gorka Guruzeta. No obstante, defensor y atacante no se pusieron de acuerdo: "Guru, eh. Vente tú si no haces nada". Eso sí, Yuri acabó el choque animando a su compañero y alabando su mejoría sin balón: "Eso es, eso es". "Va, Guru, vamos".