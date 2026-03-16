Caída en picado del Athletic: de equipo Champions al crítico análisis de los 42 puntos de Uriarte

Ernesto Valverde medita su decisión de futuro y el Athletic se guarda dos balas en la recámara

El Athletic Club de Ernesto Valverde es el equipo que más ha empeorado de una temporada a otra

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BilbaoEl derrumbe bilbaíno en números y sensaciones es importante y esperemos que no de proporciones bíblicas para las 10 jornadas que quedan por delante con la vista puesta en esos 42 puntos que pedía el presidente Jon Uriarte Uranga en la sala de prensa de San Mamés junto al Director de Fútbol Mikel González.

Los 17 puntos de diferencia entre los 52 sumados por el Athletic Club de Ernesto Valverde la pasada temporada y los 35 de la actual -después de 28 partidos- convierten al equipo rojiblanco en el que más ha empeorado en los últimos doce meses antes de afrontar las diez última jornadas de LALIGA EA SPORTS.

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Lejos de ese -17 del Athletic el segundo equipo que peor diferencia de puntuación es el RCD Mallorca (-12) seguido del Rayo Vallecano (-6), con un partido menos, y Sevilla (-5). El que más ha mejorado, a pesar de su racha de once jornadas sin ganar, es el Espanyol que ha pasado de los 28 puntos de la pasada campaña a los 37 de la actual.

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En el caso del Athletic, el alarmante descenso numérico del equipo de Ernesto Valverde se refleja sobre todo en el número de derrotas, 13, que son solo una menos que las 14 recibidas en las dos campañas anteriores juntas.

En la faceta goleadora el diferencial entre goles marcados y recibidos ha pasado de +20 de hace un año al -10 de la actualidad. En la 2024-25 a estas alturas el conjunto bilbaíno había marcado 46 goles y había recibido 36 y en la actual suma 30 anotados y 40 encajados.

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Mientras en el torneo 2024-25 el Athletic había conseguido acabar con la portería a cero en siete partidos este curso solo lo ha logrado en cinco ocasiones, la última el 6 de diciembre frente al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, lo que se traduce en doce encuentros consecutivos encajando al menos un gol.