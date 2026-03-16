Asís Martín 16 MAR 2026 - 12:08h.

El problema de Oihan Sancet que se extiende a todo el Athletic: "Esa es la parte decisiva del fútbol"

El Mariscal de Agen ha sido entrevistado en el Club Athletic con temas bastante curiosos

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BilbaoEl central del Athletic Club Aymeric Laporte va a más conforme pasa la temporada, cuenta con más minutos y se acerca a un Mundial de 2026 que le hace especial ilusión disputar con la Selección Española de Luis de la Fuente. Más cerca, al equipo de Ernesto Valverde no le ruedan tan bien las cosas, pero el Mariscal de Agen aún confía en que se pueda enderezar el rumbo final.

Así lo desvela en una entrevista conjunta -con preguntas de los lectores inscritos- que ha concedido al Club Athletic en un curso de regreso a casa después de un rocambolesco proceso de fichaje para poder volver a Bilbao con su familia y a LALIGA EA SPORTS.

¿Si no fuera defensa, qué posición le habría gustado ocupar a Aymeric Laporte?

La de delantero.

¿Y qué le habría gustado ser a Laporte si no fuera futbolista?

Muchas cosas, todo lo que sea soñar, pues eso... cantante. No tengo nada de cantante, pero por querer sí, cantante, futbolista, obviamente. Algún trabajo de esos que molen.

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Algún ritual extraño antes de los partidos…

Me lo he estado intentando quitar: empezar todo con el pie derecho. Ritual de meditar o escuchar una canción o tal, nada. Al principio sí que tenía más manías, pero ahora mismo ya lo estoy dejando de lado.

¿Cómo es un día normal en tu vida en Bizkaia?

Casi todos los días entrenamos todas las mañanas o a veces a por las tardes y luego estoy con mi familia, con mi gente y poco más. No hago grandes cosas, estar con mi gente.

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¿Qué significa formar parte de un club con una filosofía tan particular como el Athletic Club?

Es algo único, todos los que estamos aquí lo sentimos así y estamos muy contentos de seguir. Es un club único, con una filosofía diferente y estoy muy contento de poder ser parte de esta filosofía.

¿Qué diferencias hay entre el Athletic y el Manchester City de Pep Guardiola?

Aquí en Bilbao sí que es todo mucho más familiar, lo mismo que la filosofía, es algo más acogedor. Fuera es más de pelea, callejero.

¿En qué equipo sintió más cariño de los dos?

El Athletic siempre ha sido muy especial para mí, porque debuté y crecí aquí, desde los 15 años hasta los 23 estuve en Lezama. Es una época importante en la vida de un futbolista. También es verdad que en el City han sido unas temporadas increíbles donde hemos ganado casi todos los años algo y la afición siempre ha estado volcada con nosotros, y me sentí muy a gusto, muy querido y me sigo sintiendo así. Me quedaría con estos dos clubes.

¿Volvió con el presentimiento de volver a ganar algo en Bilbao y sacar la Gabarra?

Tuve la suerte de ganar un título con el Athletic, la Supercopa, hace mucho tiempo. Entonces estaba ya contento, una vez que he vuelto, siempre tengo la ambición de querer más y la mantengo ahora. Por eso he vuelto, por estar cerca de mi familia, de mi gente y competir al máximo nivel en una Liga importante como la española.

¿Cómo explica a sus amigos franceses qué es el Athletic y su Filosofía?

Creo que ya no hace falta explicarles nada si son amigos, ya saben lo que hay, así que no hay ningún problema.

Un consejo durante su juventud que aún recuerda el Aymeric de 32 años...

Insiste, lucha por tus sueños y eso es lo que hice básicamente.

Lo más difícil en el camino en Lezama hasta debutar en Primera división...

La infancia, la pasé lejos de mi familia.

Qué pósters tuvo en su habituación de joven Aymeric Laporte…

De jugadores del Girondins de Burdeos, que era el el equipo que más cerca tenía de casa y a mi padre y mi madre les encantaba.

¿Qué jugador le sorprendió la primera vez que lo vio entrenar?

El primer día de entrenamiento con el City. Sabía que el fútbol inglés era duro y demás y ahí me pegó un viaje el Kun Agüero, que mide 1,50 y dije: 'Guau'. No le conocía de haber estado con él. Y lo primero que me dijo: 'Fútbol inglés, papá. ¡Buf!".