Asís Martín 14 MAR 2026 - 15:52h.

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Así puntuamos a los leones de Ernesto Valverde ante los albirrojos de Míchel

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BilbaoTiempo de notas en ElDesmarque Bizkaia donde abordamos el repaso particular de lo que ha sido la nueva derrota de los futbolistas del Athletic Club de Bilbao, este sábado, en la jornada 28 de LALIGA que les ha enfrentado en el estadio de Montilivi al Girona FC de Míchel Sánchez donde militan el cedido lateral Hugo Rincón (que ha sido titular) y el futurible centrocampista Iván Martín.

Los leones de Ernesto Valverde, otra vez con bajas importantes como Aitor Paredes, Rego o Nico Williams, han perdido en este duelo con un marcador de (3-0) gracias al gol del cedido lateral navarro Hugo Rincón -que ha sentado muy mal en Bizkaia-, otro de un enorme Ounahi que le ha hecho 2 este curso y el de Echeverri ya en el descuento.

Unai Simón (5): el portero de Murgia lucha por dejar una portería a cero pero se le resiste... Hoy disfrazado de Pantera Rosa ha encajado gol ya a los 4 minutos con el derechazo de Hugo Rincón en el que queda la duda de si ha podido tapar algo más, aunque en el 40' sí le hizo una buena parada abajo a Vanat. Ounahi también le ha testeado y le anotó a bocajarro el 2-0. Poco que hacer ahí porque el 3-0 ya fue de chiste.

Andoni Gorosabel (3): el lateral de Arrasate ha sido el elegido en Catalunya para ser el 2 titular. Muy flojo. Ha sufrido demasiado con Joel Roca, muy veloz, que se le ha ido varias veces provocando mucho peligro.

Dani Vivian (5): el 'Teniente' de Gasteiz ha regresado a su mejor forma en las últimas semanas y ha peleado mucho con el incordión Vanat. Ha intentado varias salidas desde atrás.

Aymeric Laporte (6'75): el 'Mariscal' de Agen se encamina al Mundial 2026, va a más y es un gusto verle pero no hay manera de no encajar goles como equipo. En el 62' Gazzaniga le ha sacado otra a bocajarro como antes a Guru que era medio gol.

Yuri Berchiche (5'5): el 'Látigo' de Zarautz es una garantía siempre pese a sus 36 años aunque por su lado ha venido el rápido 1-0 de Hugo Rincón y Tsygankov se le escurría, pero ha puesto también algún buen balón que nadie entró a rematar. En el 42' se ha cargado hasta el banderín de córner en una imagen curiosa centrando. Se ha dejado el alma y se le ha visto descompuesto con la mala imagen del equipo.

Mikel Jauregizar (4): el centrocampista de Bermeo ha tenido presencia pero le faltaba tino en sus pases y en general todo el equipo ha sucumbido a la presión local que no paraba de robarla sin atisbarse una mejoría vasca salvo al inicio de la segunda parte. Cambiado en el 68

Iñigo Ruiz de Galarreta (4'75): el centrocampista de Eibar tampoco ha podido acelerar el ritmo ni dar juego de ataque al equipo aunque ha dejado un par de detalles técnicos y un gran pase a Laporte que chutó al muñeco.

Robert Navarro (3): el regreso al once del 'Relámpago' catalán quien ha tenido poco bagaje en su tierra sin casi intervenir en el juego. Era el 'día de que no'. Muy mal partido. Su cara en el banquillo con la manta era un poema.

Oihan Sancet (5'5): el 'Ciervo' de Mendillorri ha cogido la mediapunta ante una de sus víctimas favoritas (le hizo en su día un hat trick) y ha sufrido para entrar en juego, algo lento, con algún resbalón inoportuno, , aunque ganas sí le ha echado. Ha estado mucho mejor en la segunda parte. Vio una amarilla. Cambiado en el 74

Alex Berenguer (4'5): el 'Ferrari' de Barañain ha tenido por fin que jugar a pierna cambiada y donde a él le gusta más y aunque no le salían las cosas ha realizado varios disparos en una complicada primera mitad. Vio una amarilla.

Iñaki Williams (5'5): la 'Pantera Negra' de Bilbao ha sumado hoy ya sus 500 partidos oficiales en el Athletic Club y sigue en busca de Markel Susaeta (507). Ha salido de 9 para aprovechar espacios pero no tocaba un balón y encima Blind se les iba constantemente hacia arriba. Ha estado mejor luego en la banda derecha. Cambiado en el 78

Los suplentes del Athletic Club ante el Girona: los 5 cambios de Ernesto Valverde

Jesús Areso (1): sale por Gorosabel. Ha puesto algún buen centro y otros no han ido tan bien. En el segundo gol ha estado más pendiente de protestar que de defender. Pudo aumentar Tsygankov el marcador en el 86' en un despeje horrible de Areso pero afortunadamente la echó arriba

Gorka Guruzeta (5'5): sale por Robert Navarro. En el 47' tuvo una clamorosa que le salvó Gazzaniga con el pie en la misma raya de gol. Y le sacó otra en el 67' en un alto vuelo. Una pena.

Mikel Vesga (sc): sale por Mikel Jauregizar.

Nico Serrano (sc): sale por Oihan Sancet.

Urko Izeta (sc): sale por Iñaki Williams.