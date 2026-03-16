Los horribles números del Athletic no engañan: una temporada difícil de digerir

El amargo 500 de Iñaki Williams: "La responsabilidad no es de Valverde, los jugadores no damos la talla, yo el primero"

El Athletic Club lleva tres partidos, 2 de liga y uno de copa, sin marcar un solo gol a sus rivales

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Una de las sensaciones más habituales que ha generado en el entorno rojiblanco la derrota por goleada del sábado del Athletic Club del ahora cuestionado Ernesto Valverde ante el Girona FC de Míchel Sánchez en Montilivi, ha sido la de que la temporada se está haciendo, no solo bola, sino directamente eterna.

Cuatro competiciones, más la perdedora pretemporada, muchísimas lesiones, muchos partidos y demasiadas derrotas y sinsabores para un equipo que venía de hacer una campaña histórica llegando a semifinales de la UEFA Europa League y logrando la cuarta plaza -con 70 puntos- que le metió por tercera vez en su historia en la UEFA Champions League.

Pero este año todo se ha torcido, las grandes estrellas rojiblancas (Oihan Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams con su pubalgia) no se parecen más que en el nombre y el contrato a los del curso pasado y los números corroboran las pésimas sensaciones que emite esta tercera etapa de Ernesto Valverde, al que muchos comienzan a dar por amortizado. Probablemente él sea el primero que en una semanas le comunique al presidente Jon Uriarte Uranga que tampoco está por la labor de seguir en el cargo.

El Athletic está, a falta de 10 jornadas, a una sola derrota de su récord histórico de 21 en una misma temporada

Datos horripilantes para un Athletic que produce desazón

Como ha recordado la Adurizpedia de Roger Álvarez, el Athletic lleva ahora mismo 17 puntos menos que la liga pasada en esta misma jornada. Es la mayor caída de puntos en una jornada 28 de una liga a la siguiente en toda la historia del club.

Y es que pierde demasiado como para hacer un serio aspirante a algo… Por primera vez en su historia el Athletic ha perdido 20 de sus primeros 42 partidos oficiales en una temporada. El récord histórico son 21 derrotas en una temporada. Los leones solo necesitan perder dos partidos de los diez que quedan para lograr batir ese registro.

No hay solidez defensiva ni en ataque…

El Athletic Club lleva tres partidos, dos de liga (FC Barcelona y Girona) y uno de Copa del rey ante la Real Sociedad, sin marcar un solo gol a sus rivales. Es un padecimiento hacer internacional cada semana al guardameta rival. Lo que en el caso del criticado portero gironin Paulo Gazzaniga ya es incluso tradición.

Pero es que encima en área propia el Athletic no deja la portería a cero desde el 18 de diciembre en Ourense, en Copa, y en LALIGA EA Sports desde el 6 de diciembre frente al Atlético de Madrid. Todo un tormento para el portero internacional Unai Simón que ya ha pegado una rajada importante a la prensa en esta campaña.

Y claro, cuando todo va mal, ya se duda en el entorno hasta de la actitud de los futbolistas, claro... Existe un problema de activación importante en demasiados partidos, puesto que el Athletic ha empezado perdiendo en 13 de sus 17 encuentros del año 2026. Sin duda una alarma peligrosa ya que luego tan solo ha remontado en el Carlos Tartiere al casi difunto Real Oviedo -si dejamos de lado Champions y copa-.