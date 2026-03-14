Asís Martín 14 MAR 2026 - 16:31h.

Ernesto Valverde y el gol de Hugo Rincón: "Yo entreno al equipo, no manejo cuestiones de la cláusula del miedo"

Los leones se quedan con los 35 puntos en espera de medirse al Real Betis en San Mamés

Compartir







BilbaoEl jugador del Athletic Club Iñaki Williams era quien pasaba ante los informadores a dar la cara en el campo de Montilivi después de lo que había sido la nueva derrota de su equipo frente al Girona FC de Míchel Sánchez este sábado con motivo de la jornada 28 de LALIGA EA SPORTS.

Un choque que ha terminado con un marcador de (3-0) ante los albirrojos con una derrota muy dolorosa que ponen al equipo bilbaíno mirando otra vez a los que viene desde atrás en vez de en rampa europea. En la sala de prensa catalana el capitán rojiblanco ha explicado que "en la primera parte nos han superado y no nos hemos encontrado, cuando no llegamos a la presión o no la vemos, jugamos partidos como equipo y nos entra la desesperación. Así es muy complicado".

¿Y qué ocurre?... "La inercia ganadora te ayuda a estar positivos, pero esta temporada no nos encontramos cómodos en muchos lances del juego y es jodido, porque nos genera muchas dudas en lo que venimos haciendo, pero aún así quedan muchos partidos todavía y esperemos poder seguir luchando por ir a Europa".

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Athletic en Girona: con Aymeric Laporte y tirando al muñeco no da para ganar en Montilivi

Así vio Iñaki Williams el funesto partido de los leones del Athletic Club ante el Girona en Montilivi

Además, el capitán, que hoy ha cumplido 500 partidos oficiales, comentaba que "agradecemos a la afición que se desplacen y que vengan a vernos fuera, vamos a seguir sufriendo juntos e intentar sacar la cabeza del pozo para intentar entrar en Europa".

Las críticas a Ernesto Valverde...

"Yo creo que no hay ningún tipo de duda desde el vestuario hacia Ernesto Valverde, los máximos responsables somos los jugadores que quizá no estamos en nuestra mejor versión, empezando por mi. Toca agachar la cabeza y ver si con semanas largas podemos mejorar y hacernos fuertes en San Mamés para pelear por Europa".

PUEDE INTERESARTE Gazzaniga y Hugo Rincón le provocan una fuerte resaca al Athletic en Girona

Iñaki Williams (Bilbao, 15-06-1994) debutó con el primer equipo zurigorri el 6 de diciembre de 2014 en un encuentro liguero frente al Córdoba en San Mamés, a las órdenes de Ernesto Valverde. En estas doce temporadas el delantero ha jugado 397 partidos de Liga, 52 de Copa del Rey, 3 de Liga de Campeones, 42 de Liga Europa y 6 de Supercopa en los que ha marcado 114 goles.

Una cifra que le coloca en la 19ª posición de ese ránking histórico del Athletic, a dos tantos de los 116 que marcaron Rafa Iriondo y Julen Guerrero y a cuatro de los 118 de Carlos Ruiz, Manu Sarabia y Fernando Llorente.