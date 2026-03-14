Asís Martín 14 MAR 2026 - 16:21h.

Gazzaniga y Hugo Rincón le provocan una fuerte resaca al Athletic en Girona

Así ha analizado Ernesto Valverde la derrota ante el equipo de Míchel en Montilivi

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BilbaoEl Athletic Club de Ernesto Valverde ha regresado y perdido en LALIGA EA Sports al afrontar este sábado la complicada visita al Girona FC de Míchel Sánchez. Un choque que ha terminado con un horroroso marcador de (3-0) con el primer gol del cedido Hugo Rincón que ha generado un fuerte y polémico debate entre los aficionados en Bilbao.

"Lo del gol de Rincón es bueno para ellos y para él y malo para nosotros, pero no nos va a dejar una autopista para entrar aunque sea un jugador nuestro. Hugo lo ha hecho bien y hemos estado mal en la salida de juego y en 2x1 con una ayuda que no hemos podido hacer, pero Hugo ha hecho bien su trabajo aunque no nos haya sentado muy bien. No tengo ni idea, yo entreno al equipo y no manejo esas cuestiones de la Cláusula del miedo".

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Al terminar el choque en Catalunya, ha hablado Ernesto Valverde en sala de prensa, donde ha comentado que "cuando las cosas no salen piensas en el mensaje que das, a veces te refuerza el juego pero hoy no, hay que pensar todos en qué hemos hecho mal. No estamos teniendo continuidad en el juego, hoy el partido ha sido bastante flojo, sobre todo en el primer tiempo".

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No sé por qué vamos a luchar esta temporada, nuestra intención es ganar todos los partidos que nos quedan Europa Press

"Los dos últimos años hemos creado una gran expectativa, con Europa y ganar una Copa, y nos está costando bastante y pero a ver donde llegamos ha sido un palo duro para todos nosotros. Cuando pierdes estás mal, somos igual al resto de entrenadores y jugadores".

"Los números ofensivos no son buenos y para los objetivos no es suficiente porque necesitamos mucho volumen de ataque para hacer goles pero este año acertamos aún menos que otros años. la ocasión de Guruzeta ha sido increíblemente clara pero es un dato que no es bueno para el Athletic".

Ernesto Valverde y la derrota dura por (3-0) del Athletic Club ante el Girona FC

"Cuando pierdes es por algo, ellos han estado mejor y leído mejor el partido que nosotros, ha tenido más fuerza en el campo que nosotros. Es justo que haya ganado el Girona porque han estado por encima de nosotros, es la verdad".

"No estamos entrando bien a los partidos fuera de casa, otros años se estaba fiables pero ahora no. Es un varapalo para nosotros pero el primer tiempo no hemos estado fluidos, lentos y expuestos a su salida de juego. Y hay que mejorar eso en los 10 partidos que nos quedan".