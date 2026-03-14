Asís Martín 14 MAR 2026 - 15:51h.

Hugo Rincón vacuna al Athletic, se estrena con el Girona y pone ardiendo el debate de la 'Cláusula del miedo'

El partido de la jornada 28 de LALIGA ha tenido dos claros protagonistas

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BilbaoPoca broma ya en el campeonato de la regularidad porque a mediados de marzo se empieza a ver la luz al final del túnel. Abriendo este sábado se han visto las caras en Montilivi el Girona FC de Míchel Sánchez frente al Athletic Club de Ernesto Valverde en la jornada 28 de LALIGA EA SPORTS en un encuentro que ha terminado con un marcador de (3-0) para los gironins con el gol del carrilero navarro Hugo Rincón (cedido encima por los bilbaínos) y otro de un enorme Ounahi más el de Echeverri todo ello arbitrado por el novel colegiado navarro Iosu Galech Apezteguía con Carlos del Cerro Grande en el VAR.

Los albirrojos, más compactos y ganadores, salen del envite con 30 puntos y los leones se quedan con 35 (tras caer de seguido ante los dos equipos catalanes) con una pésima imagen y cada vez menos fuertes en la lucha por Europa antes de prepararse para las 10 últimas jornadas que les enfrentarán, de entrada en la 29ª, al CA Osasuna en El Sadar y al Real Betis en San Mamés respectivamente.

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El Girona ha empezado golpeando al Athletic Club con gol del cedido ¡Hugo Rincón!

Al poco de comenzar los locales, super metidos en el partido y con un alto ritmo, ya se ha adelantado con un gran derechazo del cedido Hugo Rincón, la 'Ley del Ex' que nunca falte, que no ha podido atajar Unai Simón dando ya ventaja a los de Míchel que en el 23' pidieron un penalti de Gorosabel a Blind que no era.

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Los vizcaínos han querido buscar la igualada pero lento y a base de arreones, con bastantes centros colgados al área, pero no terminaban de rematarlos ante el marco del discutido Paulo Gazzaniga que se ha llevado alguna buena bronca de su técnico por rifar balonazos.

Aún así no vivieron mal, la tuvo Vanat poco antes del descanso pero Unai Simón le sacó una gran mano antes de ver a Yuri Berchiche reventar un banderín de córner en plan Hulk en un centro en carrera. No hubo más y el duelo se fue con 1-0 al descanso.

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El Athletic de Ernesto Valverde sólo ha sido capaz de remontar un partido que empieza perdiendo en toda la temporada

Pero aparte de Hugo Rincón, Paulo Gazzaniga ha querido su cuota de protagonismo con varios paradones

A la vuelta Valverde metió directamente dos cambios en su equipo, no 4 de golpe al menos como en la ida en Bilbao, y echó a Iñaki Williams a la banda. En el 47' tuvo el recién entrado Gorka Guruzeta una clamorosa ocasión a bocajarro que le salvó el meta Gazzaniga con el pie.

Míchel movió también rápidamente el banquillo, porque aquello se le iba de las manos, logrando que el ritmo del choque volviera a estar en las botas de sus futbolistas con casi un 60% de posesión, especialmente el gran Ounahi quien soltó un obús en el 56'.

En el 62' otra vez Paulo Gazzaniga, ahora con el pecho, le ha sacado otra clara a bocajarro a Aymeric Laporte como luego de 'regalo' le hizo un gran vuelo a Guru cinco minutos después. El portero argentino (que el año pasado les paró 3 penaltis) era protagonista al igual que el atacante internacional marroquí que anotaba el 2-0 dejando la tarde casi resuelta en una contra albirroja.

Pudo aumentar Tsygankov el marcador en el 86' en un despeje horrible de Jesús Areso pero la echó arriba y en el tiempo de descuento llegaba el de Echeverri cuando la fiesta local tampoco necesitaba más porque era el único equipo que se había merecido ganar pese a las claras ocasiones bilbaínas.