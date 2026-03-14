Hugo Rincón y su gol al Athletic: "Me han dicho que me guarde los goles para el año que viene"

Fran Fuentes 14 MAR 2026 - 16:24h.

El jugador cedido por el Athletic 'vacunó' a su exequipo y fue un quebradero de cabeza para los de Valverde

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Hugo Rincón fue clave en el triunfo del Girona FC frente al Athletic Club. El lateral, que no tenía cláusula del miedo y jugó con normalidad frente a su exequipo, compareció tras el encuentro en los micrófonos de DAZN LALIGA, explicando cómo fue el gol frente al conjunto al que volverá el próximo curso y del que ha sido aficionado toda la vida y canterano. Del mismo modo, revela que los jugadores zurigorri le han dicho que se guarde los tantos para cuando finalice su préstamo en Montilivi. A continuación, sus palabras:

Gran gol, ¿quería rematar a portería o centrar?: "Quería rematar, quería rematar. La verdad es que se me ha quedado muy bien el balón. No me lo he pensado. Digo 'esta es la mía' y me ha salido un buen gol, la verdad".

¿El partido soñado para Hugo Rincón?: "Siempre uno se imagina que el partido vaya de la mejor manera, pero hoy ha sido un partido increíble. Y contra mi equipo. Ha sido un partido muy especial y estoy muy emocionado".

¿Qué le han dicho los jugadores del Athletic?: "Que me guarde los goles para el año que viene, me han dicho".

¿Volverá el año que viene al Athletic?: "Nunca se sabe. Yo este año estoy aquí en el Girona. Estoy muy contento aquí. Nunca sabes lo que a a pasar. Estoy disfrutando cada día aquí y estoy muy contento".

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El sabor agridulce de ganar a su equipo de toda la vida: "Sí, la verdad es que es un sentimiento contradictorio. Quiero que ganen todos los partidos, pero hoy quería que ganáramos nosotros porque llevamos un año bastante complicado. Ellos también están en una etapa complicada, pero bueno, seguro que los dos equipos pelearemos por cosas más grandes esta temporada".

Cómo se celebra este gol: "Ahora, con los compañeros lo primero, que llevan mucho tiempo ahí abajo peleando. Lo primero, con los compañeros".