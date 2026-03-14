Asís Martín 14 MAR 2026 - 11:59h.

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El hijo de Iker entraba en 2024 a la estructura de Lezama proveniente del Deusto

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BilbaoIker Muniain, el legendario jugador del Athletic Club y actualmente entrenador del CD Derio en Tercera Federación, pasó buena parte de la recta final de su etapa en Lezama y en su propio jardín de casa practicando y mejorando por su cuenta durante muchas tardes el golpeo de balón. Una habilidad que parece haber transmitido a su hijo, también llamado Iker, de tan solo 11 años de edad, que milita en el conjunto alevín de la escuadra de San Mamés.

De momento los compañeros de DAZN han dejado para la posteridad un espectacular gol en un libre directo por toda la escuadra al Mánchester City inglés durante el desarrollo del torneo Hatton Crevillent Cup de categoría alevín y benjamín.

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El hijo de Iker Muniain, ya en el Athletic, deberá seguir su propio proceso de formación y crecimiento

El vástago de Iker Muniain, quien acabó su carrera jugando en el San Lorenzo de Almagro de Argentina, entraba en el año 2024 en la estructura de Lezama tras haber comenzado a formarse en el CD Deusto de Bilbao. El tiempo dirá, en estos casos es mejor no crear expectativas, sino dejarse al chaval desarrollar por sí mismo junto a sus compañeros, pero desde luego tanto su nombre y apellido como su golpeo, no pasan desapercibidos.