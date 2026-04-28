Marcelino García Toral se va del Villarreal CF y ya tiene sustituto: fichaje cerrado

El anuncio se producirá la próxima semana, cuando se consiga la plaza matemática de Champions League

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Marcelino García Toral se va del Villarreal CF. Tras varios semanas de rumores sobre un posible adiós y de varios candidatos sobrevolando La Cerámica, el técnico y el club han decidido separar sus caminos. El anuncio se producirá previsiblemente la próxima semana, cuando la temporada esté matemáticamente terminada. Y la dirección deportiva, mientras tanto, se ha apresurado para cerrar un nuevo entrenador.

Según informa la Cadena Cope, el Villarreal anunciará la salida de Marcelino cuando consiga la clasificación matemáticamente para la próxima Champions League. Actualmente saca 15 puntos de ventaja al Betis, quinto clasificado, y quedan sólo 15 en juego, pero tiene perdido el goal average particular con los verdiblancos. En cualquier caso, es cuestión de tiempo: será matemático el próximo fin de semana si el Betis no gana o si el Villarreal consigue un empate.

Además, la misma fuente señala que Iñigo Pérez será el sustituto de Marcelino en el banquillo del Villarreal. Este anuncio sí tardará algo más en producirse, ya que el técnico tiene contrato con el Rayo Vallecano hasta final de temporada y el cuadro madrileño está inmerso en la lucha por la permanencia y buscando un billete para la final de la Conference League. Es decir, que no será oficial hasta que acabe el curso.

Por qué se va Marcelino García Toral del Villarreal CF

Marcelino llegó por segunda vez al banquillo del cuadro groguet en noviembre de 2023. Fue un inicio de curso complicado, con Quique Setién despedido tras sólo cuatro jornadas y Pacheta destituido tras apenas ocho encuentros en el cargo. Luego llegó Marcelino, quien recondujo la situación del equipo hasta acabar en octava posición.

El pasado curso, ya al completo con Marcelino en el banquillo, el Villarreal acabó en quinta posición, clasificándose para la Champions League gracias a la plaza extra de la UEFA, si bien es cierto que luego su papel en Europa ha sido paupérrimo. Esta temporada, el cuadro amarillo ha dado un paso más y ocupa la tercera posición, por delante incluso del Atlético de Madrid, acariciando por segundo año consecutivo una plaza de Champions que es cuestión de días.

Pese a todo, García Toral ha sufrido un fuerte desgaste a lo largo del ejercicio, marcado también por las tempranas eliminaciones en la Champions y en la Copa del Rey. El técnico ya había dejado su futuro en el aire cada vez que le preguntaban. Y finalmente, las dos partes han acordado separar sus caminos de cara al próximo verano.