Andrea Esteban 26 ABR 2026 - 23:37h.

Compartir







El triunfo del Villarreal CF ante el Celta de Vigo no solo dejó puntos en la clasificación. También dejó reflexiones de peso de Marcelino García Toral, que habló sin rodeos sobre sus charlas con Iago Aspas y Borja Iglesias, además de su propio futuro.

Aspas y Borja Iglesias, respeto y admiración tras el partido

Marcelino dejó una de las anécdotas más curiosas tras el partido al explicar una conversación directa con Iago Aspas con Dani Parejo como tercer protagonista: “Tenía a Iago a un lado y a Dani al otro y le dije que uniendo la izquierda y la derecha sería un bastante buen futbolista”.

El técnico también tuvo palabras muy claras hacia Borja Iglesias: “A Borja le di la enhorabuena por su trayectoria”.

Un mensaje directo que refuerza lo que ya venía defendiendo: “Es un futbolista impresionante”.

El técnico destacó su impacto más allá del gol: “Hace movimientos que abren espacios para sus compañeros”. Incluso tiró de memoria para recordar cuándo le llamó la atención por primera vez: “Lo vi jugar en el campo del Lealtad y dije: vaya futbolista más bueno”.

Un reconocimiento directo al delantero del Celta, en un partido donde también coincidió con Iago Aspas, referente absoluto del conjunto gallego.

Un Villarreal de sobresaliente pese a Europa

Más allá de nombres propios, Marcelino quiso valorar el rendimiento colectivo de su equipo: “A los futbolistas les pondría un sobresaliente y casi matrícula de honor”.

El técnico subrayó la dificultad de competir en varias competiciones: “Es difícil jugar Champions y sumar puntos como hemos sumado”. Y reconoció que el equipo tuvo que levantarse tras golpes duros en Europa.

PUEDE INTERESARTE Borja Iglesias manda a callar a la grada de La Cerámica tras repetir un penalti protestado por el Villarreal

Su futuro, en el aire

Marcelino también habló de su continuidad: “En poco tiempo habrá una decisión definitiva”.

El técnico dejó claro que todo se resolverá pronto y de mutuo acuerdo con el club: “Decidiremos lo que sea bueno para todas las partes”. La clasificación para Champions podría acelerar ese desenlace.