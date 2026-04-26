Celia Pérez 26 ABR 2026 - 23:06h.

Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Marcelino

Borja Iglesias manda a callar a la grada de La Cerámica tras repetir un penalti protestado por el Villarreal

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El Villarreal se ha medido este domingo al Celta de Vigo en el partido correspondiente a la jornada 32 de LALIGA EA Sports. Los de Marcelino han conseguido imponerse a su rival gracias a los tantos de Nicolás Pépé y Gerard Moreno.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto groguet en el partido disputado en el estadio de La Cerámica.

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Arnau Tenas [7]: buen partido del meta que estuvo siempre seguro. Blocó bien un disparo de Hugo Álvarez y paró en primera al penalti ejecutado por Borja Iglesias. Se volvió a lanzar bien en la repetición, pero esta vez no pudo con el lanzamiento del delantero celeste.

Freeman [6]: comenzó con dudas, dando bastante margen en su banda, pero fue creciendo con los minutos y apenas cedió.

Rafa Marín [5]: firmó un partido bastante sólido, anticipándose bien. Estaba pisando la línea en el penalti que paró Arnau y que provocó que se repitiera.

Renato Veiga [5]: partido correcto sin grandes alargues. Encimando bien a Borja Iglesias y dándole muy poco margen para hacer daño.

Pedraza [8]: desgaste físico tremendo del lateral. Subiendo por banda, poniendo centros peligrosísimos. En una de ellas, llegó el tanto de Nicolás Pépé. Vio la cartulina amarilla por una falta a Mingueza.

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Santi Comesaña [6]: liberado ante la escasa presión celeste, organizando y dando sentido al juego groguet.

Pape Gueye [6]: tuvo luces y sombras. Tuvo un mal entendimiento con Renato Veiga que pudo haber aprovechado el Celta y vio la cartulina amarilla por un pisotón a Borja Iglesias que fue penalti. Hizo gala de su fuerza, llegando al área y desequilibrando al defensa celeste.

Nicolas Pépé [7]: su banda pasó algo más desapercibida en la primera mitad. Llegó desde segunda línea para sorprender a Radu en el 2-0 y tuvo una ocasión clarísima desde fuera del área, con rosca, que salvó Borja Iglesias. Vio la cartulina amarilla por una falta a Moriba y una pérdida suya provocó la mejor ocasión del Celta en las botas de Marcos Alonso.

Alberto Moleiro [8]: el más activo en el cuadro castellonense. Provocó un penalti a los 40 segundo en una carrera hacia el área. Siempre vertical, llegando al área y generando generando muchos problemas cuando se metía por dentro.

Georges Mikautadze [5]: el georgiano a punto estuvo de sorprender con una vaselina al primer toque y generando peligro al sacar de sitio a Javi Rodríguez cayendo a la izquierda. Tuvo una ocasión clarísima tras un pase de Pepé de primeras.

Gerard Moreno [6]: marcó desde el punto de penalti, engañando bien a Radu. Tuvo también otra buena ocasión en la frontal, pero tocó en Yoel Lago.

Sustituciones en el Villarreal

Parejo [6]: minutos correctos sobre el césped tratando de rearmar el juego del Villarreal.

Sergi Cardona [5]: cumplió en lo que estuvo sobre el terreno de juego.

Alfon [5]: tuvo una buena volea que acabó en las manos de Radu.

Ayoze Pérez [-]: apenas incidió en el juego del Villarreal.

Thomas Partey [-]: apenas incidió en el juego del Villarreal.