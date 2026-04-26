Alberto Bravo 26 ABR 2026 - 21:22h.

El canterano llegó tarde ante Alberto Moleiro derribándolo en el área

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VigoApenas habían pasado unos segundos en el Villarreal-Celta, ni siquiera muchos de los espectadores presentes en el Estadio de la Cerámica se habían sentado en sus butacas, cuando el cuadro castellonense se ponía por delante. Lo hacía por medio de Gerard Moreno, desde el punto de penalti. Yoel Lago, que llegaba muy tarde al cruce con Alberto Moleiro lo derribaba.

Un penalti con cierta polémica ya que el extremo canario ya no podía controlar el balón. Una entrada residual y con poca fuerza. Aún así fue suficiente para que Alejandro Quintero González no dudase. Señalaba el punto de penalti. Desde la sala VOR ratificaron la decisión del onubense. Solo habían pasado unos segundos.

Gerard Moreno, con su habitual seguridad, engañó a Andrei Radu para poner por delante al Villarreal. Yoel Lago, tras cometer penalti el pasado miércoles sobre Lamine Yamal, volvía a incidir en su error. Había ido al duelo sin medir su fuerza y, aunque fuese un derribo residual, impactó con Alberto Moleiro.