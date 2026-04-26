Alberto Bravo 26 ABR 2026 - 10:00h.

Giráldez desgranó el rol del centrocampista tras su buena actuación ante el Barcelona como "seis"

La larga reflexión de Giráldez sobre Iago Aspas: "Nos duele pero no está para jugar 90 minutos"

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VigoIlaix Moriba jugó ante el FC Barcelona uno de sus mejores partidos de la temporada. Lo hizo en el puesto de 'cinco', justo por delante de la defensa. Fer López se situó por delante del hispano guineano bordando el fútbol durante algo más de media hora, donde fueron muy superiores a los de Hansi Flick. Habituado a jugar de 'ocho' su buen nivel jugando unos metros más retrasado abrieron el debate sobre cuál es la mejor posición para Ilaix Moriba y para el funcionamiento colectivo del Celta de Vigo.

Claudio Giráldez recordó que "es una realidad que casi siempre jugamos con dos pivotes". De ahí que asegure que para Ilaix Moriba "no es tan distinto para él ser el bajo de los pivotes, por decirlo de alguna manera". Ante el FC Barcelona tocó 59 balones dando 42 pases con un 90% de efectividad. Además robó cinco pelotas.

Aún así Claudio Giráldez explicó que para Moriba "es más natural para él ser el más alto de los dos, pero, por circunstancias del partido, por cómo queríamos apretar, un poco porque sabemos que, cuando juega con Fer López, Fer López tiene que descolgarse mucho más, pero creíamos que los dos, en el plano defensivo, eran los que más cómodos iban a estar en ir hacia adelante, apretar al juego del Barça, mucho juego de dentro, y que nos daban también variabilidad de poder defender".

Continuó explicando Claudio Giráldez que con Ilaix Moriba y Fer López como pareja de mediocentros en el Camp Nou "si salían fuera ciertos jugadores de ellos, también nos podían ayudar". Centrado en el hispano guineano destacó el entrenador que "en ese aspecto creo que estuvo muy bien" ante el FC Barcelona.

El preparador porriñés reveló que Ilaix Moriba "tiene más capacidad para jugar bajo de lo que él realmente piensa, pero también tiene que habituarse a esa situación, como lo hizo Miguel Román en su momento". "Contento con el partido que hizo, y es un recurso más para nosotros", concluyó el técnico el Celta antes del partido de Liga ante el Villarreal.