Alberto Bravo 23 ABR 2026 - 00:57h.

El técnico apuntó a que el equipo seguirá en la lucha por Europa hasta el fin de la temporada

Fer López abre la puerta del mercado con un mensaje para Celta y Wolves

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VigoEl Celta regresa a Vigo de vacío tras cuajar una buena primera mitad en el Camp Nou. Un penalti de Yoel Lago sobre Lamine Yamal fue suficiente para desnivelar el encuentro. Claudio Giráldez, técnico celeste, se mostró satisfecho por el partido que cuajaron sus pupilos a pesar de la derrota. "Hemos sido el Celta que nos gusta", señaló el porriñés en sala de prensa.

"En la primera parte hemos dado una muy buena versión, porque hemos recuperado nuestras sensaciones y también la identidad. Hemos generado situaciones al espacio y hemos defendido bien. Es una pena el gol encajado, en una acción de mucho talento. Después con el parónel partido se ha enfriado", ha admitido Claudio Giráldez.

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El entrenador del Celta reconoció que con la entrada en la segunda parte de Fermín López y de Frekie de Jong a su equipo le ha costado más. "Hemos llegado vivos al final, con llegadas de Rueda. Estoy contento por la imagen, pero nos vamos de vacío y fastidiados en ese aspecto", dijo.

Preguntado por la mejora defensiva del equipo este miércoles en el Camp Nou ya que el equipo había encajado 15 goles en los últimos cinco encuentros, el técnico de los vigueses explicó que en esos partidos su equipo había dejado de hacer "algunas situaciones defensivas que hacíamos bien con respecto a los lejanos, a las distancias, a los regresos cuando nos superan. El equipo hoy ha estado como estaba toda la temporada: generoso en el esfuerzo".

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"Hemos tenido la personalidad para jugar contra un equipo que es agresivo, que te va a situaciones de pares, que te quita tiempo muy rápido a nivel táctico y a nivel mental y de atrevimiento, a pesar de alguna pérdida evitable. El equipo ha seguido insistiendo y ha sido el Celta que nos gusta", resumió

Pese a perder la plaza europea, tras la victoria del Getafe en Anoeta, Giráldez se queda con que su equipo ha recuperado las buenas sensaciones: "Prefiero recuperar la imagen hoy y perder la plaza, porque vamos a estar en la pelea por Europa. Hemos dado la cara contra uno de los mejores equipos del mundo, sino es el mejor. Me quedo contento por la reconstrucción del equipo".

"Tenemos que valorarlo, disfrutarlo, después de un año tan exigente con 49 partidos encima de las piernas. El equipo ha dado la cara contra uno de los mejores equipos del mundo por no decir el mejor. Este es el camino. Me quedo contento por el proceso que hemos hecho hoy, por la reconstrucción del equipo, por haber sido tan solidarios y generosos aunque evidentemente nos gustaría irnos de aquí con algo", concluyó Claudio Giráldez.