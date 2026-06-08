Joaquín Anduro 08 JUN 2026 - 00:53h.

Florentino prometió a Mourinho, Konaté, Dumfries y una oferta por un galáctico

Todas las propuestas de Florentino Pérez más allá del terreno de juego

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La continuidad de Florentino Pérez al frente del Real Madrid está asegurada después de la victoria del empresario madrileño en las elecciones celebradas este domingo en Valdebebas sobre Enrique Riquelme, con un margen menor al esperado. Ahora llega el turno de que el máximo mandatario blanco cumpla las promesas que realizó durante la campaña previa a los comicios, destacando la vuelta de José Mourinho y los dos fichajes anunciados más una oferta por un galáctico.

'The Special One' ha sido uno de los grandes animadores de la campaña merengue después de semanas de rumores hasta su confirmación por parte de la cuenta oficial de la candidatura del actual presidente. El Benfica está obligado, al cotizar en Bolsa, a publicar todos sus movimientos y esta pasada semana comunicó este pago condicionado.

El club lisboeta informó de que el Real Madrid pagaría los 15 millones de la cláusula de rescisión de José Mourinho en caso de que Florentino Pérez lograse la victoria en las elecciones de este domingo. De este modo, sólo queda esperar que este movimiento se materialice de forma oficial y que el club blanco anuncie el inicio de la segunda etapa del portugués 13 años después de que finalizase la primera.

Los fichajes de Florentino Pérez para el Real Madrid 26/27

También ha anunciado el empresario en estas elecciones fichajes de futbolistas con los nombres de dos defensas en rojo, los de Ibrahima Konaté y de Denzel Dumfries. El central francés ha finalizado su contrato con el Liverpool y es libre para firmar con cualquier club del mundo mientras que el lateral neerlandés tiene una cláusula de 20 millones de euros con el Inter de Milán que el club madrileño también abonará.

La gran incógnita de la candidatura de Florentino Pérez al Real Madrid estaba en el que sería el próximo galáctico ya que, en su entrevista en Horizonte, el madrileño confirmó que realizará una oferta de al menos 150 millones de euros por un futbolista top. Sin decir nombre, sí que dio varias pistas como que está en un equipo puntero de Champions, no juega en la Premier League y no se trata de Haaland, Doku ni Olise, con Joao Neves y Vitinha entre los principales nombres rumoreados.