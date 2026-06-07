Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 16:57h.

El madridismo elige a su nuevo presidente

Las diferencias entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme en las elecciones al Real Madrid: de Dumfries y Mourinho a Haaland y Klopp

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Los socios del Real Madrid están llamados a votar este domingo en las primeras elecciones a la presidencia del club en 20 años con Florentino Pérez y Enrique Riquelme frente a frente en las urnas. Los dos candidatos cumplieron con sus compromisos electorales a primera hora, con el actual máximo mandatario recibiendo un baño de masas en Valdebebas sin hacer declaraciones y con el aspirante también entre numerosos apoyos y el puño en alto aprovechando para cargar de nuevo contra su rival.

Pérez, socio número 1.484, ejerció el sufragio en la mesa 2, de las 60 que hay instaladas en el Pabellón de Baloncesto de Valdebebas, al filo de las 10.00 horas, una hora después de la apertura de las urnas. Al llegar y tras depositar su papeleta, Florentino Pérez saludó y se hizo fotos con afiliados que se arremolinaron en torno a él al saber de su presencia.

El presidente sacó su carné de socio y el DNI para mostrárselo a los miembros de la mesa antes de introducir el sobre en la urna. A Florentino Pérez le acompañó el vicepresidente segundo del club, Eduardo Fernández de Blas.

Enrique Riquelme aprovecha para cargar de nuevo contra Florentino Pérez

El empresario Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, afirmó este domingo que se compromete a cumplir las promesas que hizo durante la campaña y destacó la trascendencia de los comicios, que consideró "no unas elecciones normales, sino un referéndum" en el que está en juego la venta de una parte del club en detrimento de los socios.

El alicantino depositó su papeleta en el pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva del Real Madrid al filo de las 11.00 horas en medido de aplausos de socios que le acompañaron hasta la urna y de algún insulto aislado. "Presidente", coreó uno de los afiliados que ovacionó al empresario alicantino, al tiempo que otro le gritó "mentiroso".

El candidato, de 37 años y con número de socio 41.736, votó en la mesa 33, a la que llegó acompañado de su esposa, Malén Guirado, y algunos de los miembros de su junta directiva. Riquelme se retrasó sobre el horario que tenía previsto votar debido a que se detuvo a saludar y hacerse fotos con algunos socios, como repitió también tras ejercer el sufragio una hora después de que lo hiciera su rival en las urnas, Florentino Pérez.