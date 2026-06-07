Los horarios de las elecciones del Real Madrid y el anuncio del nuevo presidente

Joaquín Anduro 07 JUN 2026 - 07:38h.

El plan del Real Madrid para las elecciones a nuevo presidente

Las diferencias entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme en las elecciones al Real Madrid: de Dumfries y Mourinho a Haaland y Klopp

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Este domingo es el día en el que los socios del Real Madrid escogerán al que será el presidente del club en el periodo entre 2026 y 2030 con Florentino Pérez buscando revalidar su mandato y Enrique Riquelme ante sus primeros comicios. El madridismo está citado en una jornada que arrancará a las 9 de la mañana hasta el cierre de las urnas a las 20.00h., momento en el que arrancará el recuento hasta anunciarse entre la última hora de la tarde y primera de la noche al que será el nuevo máximo mandatario madridista.

Jornada histórica en el club merengue con las primeras elecciones en 20 años, desde que Ramón Calderón consiguió la victoria ante otros cuatro candidatos. Tres años después, tras su dimisión, Florentino Pérez regresaría al cargo que abandonó tres años y medio antes sin necesidad de votar ya que fue el único que se presentó a la presidencia.

Esa tónica se ha mantenido durante toda esta segunda etapa del empresario madrileño, encadenando legislaturas sin oposición en las urnas hasta la aparición de Enrique Riquelme en esta ocasión. Será la séptima ocasión en la que los socios del Real Madrid voten a su presidente tras las elecciones de 1982 (venció Luis de Carlos), 1991 (Ramón Mendoza), 1995 (Ramón Mendoza), 2000 (Florentino Pérez), 2004 (Florentino Pérez) y 2006 (Ramón Calderón).

Los horarios y lugar de las elecciones al Real Madrid

Este domingo, las urnas se abrirán a las 9 de la mañana y permanecerán abiertas hasta las 20.00 horas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde desde el día 4 permanece bajo custodia y vídeovigilancia permanente el voto por correo, impugnado en las lejanas elecciones de 2006. Una vez se finalice el recuento se anunciará al ganador a través de los medios del club y este comparecerá en su sede de campaña.

El club ha preparado un dispositivo especial de transporte gratuito para los socios ante los cortes de tráfico en Madrid por la visita del papa León XIV, que hoy ha confesado que el pontífice "es de todos los equipos", pero él es "del Real Madrid". En total son algo más de 70.000 socios los que tienen derecho al voto de entre los casi 100.000 del total.