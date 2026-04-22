Alberto Bravo 22 ABR 2026 - 23:53h.

Destacó Moriba. Yoel Lago, con su penalti, y Pablo Durán, por sus ocasiones perdidas no estuvieron bien

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VigoEl Celta de Vigo ha perdido 1-0 ante el FC Barcelona en el Camp Nou. Los vigueses compitieron de tú a tú en una igualada primera mitad en la que los de Hansi Flick se sostuvieron con las paradas de Joan García y el tanto de penalti de Lamine Yamal. En la segunda mitad Pablo Durán tuvo el empate un un sencillo mano a mano que falló. Ya en los últimos minutos, con Iago Aspas en el campo, intentaron lograr al menos un punto pero sus esfuerzos fueron en vano ante un equipo que roza el título de Liga con las yemas de las dedos. Estas son las puntuaciones individuales de los jugadores del Celta de Vigo en el partido disputado ante el FC Barcelona en el Camp Nou con motivo de la disputa de la jornada 33 de LALIGA EA SPORTS.

(5) Andrei Radu: buena salida para impedir el disparo de Ferran Torres a pase de Lamine Yamal. Bien por arriba. Adivinó la trayectoria del penalti lanzado por Lamine pero iba demasiado fuerte para atajar el balón. Gran intervención a disparo de Roony en el descuento de una larguísima primera parte. Apenas tuvo que intervenir en la segunda mitad.

(5) Javi Rodríguez: aseado el encuentro del de Poio en una accidentada primera mitad. No cometió errores y por su costado Dani Olmo y Gavi no generaron grandes ocasiones. No le generaron grandes problemas en la segunda mitad donde el Barcelona tuvo el balón pero sin ocasiones.

(4) Yoel Lago: no estaba realizando un mal encuentro hasta que Lamine Yamal le ganó la partida sacándole un inocente penalti. Error del de Mondariz que le costó al Celta el 1-0 cuando el equipo estaba metiendo en serios aprietos al Barcelona. Le había ganado Ferran la posición en el que pudo ser el 2-0 pero el atacante estaba adelantado por milímetros.

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(5) Marcos Alonso: error gravísimo que casi le cuesta un gol al Celta en los primeros segundos del partido. Los atacantes azulgranas lo buscaron haciéndole sufrir al espacio. Supo gestionar los acercamientos del rival en un partido sólido. Buscó el gol en el descuento con una falta que se fue a la barrera.

(5) Javi Rueda: atacó en infinidad de ocasiones el costado defendido por Cancelo y Balde. Le faltó claridad en el último pase para conectar con los continuos desmarques de Pablo Durán y Ferran Jutglà. En la segunda mitad llegó hasta línea de fondo pero sin lograr crear ninguna ocasión clara. En el tramo final estuvo errático en sus centros. Le faltó ese punto de claridad para ser decisivo.

(6) Fer López: papel complicado jugar en el doble pivote en el Camp Nou. No falló una sola entrega en la primera parte y puso un gran pase que no terminó en gol. Se aplicó mucho en defensa robando. Su nivel fue decayendo en la segunda mitad aunque fue capaz de lanzar al equipo en alguna ocasión más con sus circulaciones y pases.

(7) Ilaix Moriba: muy participativo, mejora su nivel cuando juega más retrasado dándole al Celta empaque en la medular. Ahí se minimizan sus carencias en línea de tres cuartos. Titánico en el esfuerzo y en labores de recuperación en el escenario donde se dio a conocer como jugador.

(6) Sergio Carreira: le tocó tapar la banda por la que más entró en juego Lamine Yamal. Sin el internacional español en el campo el vigués pudo desplegarse más en ataque. Entendió bien cómo combinar con Hugo Álvarez dándole soluciones al equipo en la circulación

(4) Pablo Durán: antes del primer minuto había obligado a Joan García a lucirse. Antes del segundo minuto tuvo la segunda en un saque de esquina pegándole de bolea. Muy participativo en el partido. Siempre yendo a los espacios. Casi le limpia un balón a Joan García en el arranque de la segunda mitad.

Falló un mano a mano clarísimo, con todo el tiempo del mundo, en el 69' para empatar el partido. Le tiró la pelota a las manos de Joan García. Un ocasión clarísima que habría cambiado los últimos minutos en el Camp Nou.

(4) Ferran Jutglà: tuvo una grandísima ocasión para adelantar al Celta en el Camp Nou. Buscó insistentemente la espalda de la zaga azulgrana. Se fajó todo el partido, mucho desgaste en la presión. No logró encontrar portería en sus remates.

(6) Hugo Álvarez: pase espectacular a Ferran Jutglà que no aprovechó el delantero para marcar. Muy participativo en el primer tiempo generando un importante caudal ofensivo para el Celta. También ayudó en labores defensivas aunque el partido se le fue haciendo largo hasta que fue sustituido.

También jugaron en el Celta

(4) Óscar Mingueza: ayudó en la distribución de la pelota. Sin profundidad ni incidencia.

(4) Williot Swedberg: entró muy poco en juego. No pudo generar nada en ataque, completamente desapercibido.

(4) Borja Iglesias: le buscaron en el área pero estaba muy bien tapado por la zaga azulgrana. No tocó un solo balón en todo el partido.

(-) Iago Aspas: entró en los últimos minutos para buscar el empate con el Celta. No encontró espacios.

(-) Hugo Sotelo: buscó dar pases entre líneas jugando casi de mediapunta. No pudo hacer daño.