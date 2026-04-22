Alberto Bravo 22 ABR 2026 - 13:47h.

Estudia ofertas de la Premier League tras cuatro años en el Celta

Marco Garcés, director deportivo del Celta: "Mingueza no ha respondido a nuestra oferta de renovación"

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VigoCon la boca pequeña, porque Claudio Giráldez aún sueña con la imposible continuidad de Óscar Mingueza, el técnico del Celta de Vigo asume que el carrilero catalán no seguirá vistiendo la celeste la próxima temporada. El de Santa Perpètua de Mogoda no ha respondido a la oferta de renovación del club vigués y estudia, junto a su nueva agencia de representación, las distintas opciones que le le ofrece el mercado de fichajes estival que se abrirá el 1 de julio.

En una entrevista en el Diario Sport el técnico del Celta de Vigo no dudó el alabar a su jugador: "Es un futbolista brutal. Tiene una personalidad tremenda". "Ojalá pueda seguir, sabemos que va a ser difícil retenerlo", reconoció Claudio Giráldez.

"Ojalá pueda tener una carrera importante porque tiene todavía mucho margen de mejora. Lo quiero mucho", agregó el porriñés sobre un Óscar Mingueza que tiene más de pie y medio fuera de Vigo. En A Sede asumen su marcha tras no obtener respuesta a la oferta de renovación de cuatro millones de euros brutos por temporada que le presentaron hace ya muchas semanas.

Marco Garcés, director deportivo del club, reconocía este hecho: "La situación está en su tejado, él sabe que tiene una oferta y esperamos que tome una decisión. No, no ha respondido". Por ello en el club dan por hecho que Óscar Mingueza, de la mano de Unique Sports, está buscando equipo lejos de Vigo.

Clubes como Arsenal, Aston Villa o Fulham se han interesado por su situación. La Juventus de Turin también sondeó su fichaje en el pasado mercado invernal. En verano podrían volver a interesarse por su contratación. Con la carta de libertad bajo el brazo no le faltarán ofertas que superen la celeste. A sus 26 años puede firmar el mejor contrato de su carrera.

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Esta temporada suma 1.690 minutos en Liga, repartidos en 27 partidos en los que ha marcado un gol y repartido cuatro asistencias. En Europa League ha dado una asistencia en once encuentros con 731 minutos de juego. También jugó 240 minutos en la Copa del Rey con un nuevo pase de gol. Con 2.261 minutos totales es uno de los futbolistas más utilizados por un técnico, Claudio Giráldez, que asume que no podrá tenerlo bajo sus órdenes la próxima temporada.

El fichaje de Álvaro Núñez este pasado mercado de invierno ya era un movimiento con el que la dirección deportiva buscaba protegerse ante este desenlace. Junto a Sergio Carreira y Javi Rueda formarán la rotación en los carriles del Celta de Vigo el próximo curso.

Además queda conocer qué sucederá con Manu Sánchez, cedido en el Levante, y Joel López, que apunta a realizar la pretemporada con el primer equipo si es capaz de dejar atrás el calvario de lesiones que le han lastrado las dos últimas temporadas.