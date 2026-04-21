Alberto Bravo 21 ABR 2026 - 10:33h.

Los de Berto Suárez disputarán la Copa de Campeones

Fredi Álvarez, orgullo por un Celta Fortuna que lucha por ascenso: "Vamos con todo"

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VigoEl Celta de Vigo Juvenil jugará la Copa de Campeones tras golear 13-0 al SD Solares. Una goleada escandalosa con la que han cerrado el título de liga a falta de disputar las dos últimas jornadas. Los de Berto Suárez, al ritmo de Aldrine Kibet y Jorge Pérez, destrozaron al conjunto cántabro en una primera mitad que se cerró con 10-0. Ahora lucharán por lograr clasificarse para la Youth League que acaba de ganar el Real Madrid ante el Brujas.

Cinco goles de Aldrine Kibet, otros cuatro de Jorge Pérez, dos de Pedro Ildefonso más los tantos de Cristian Carro y Hugo Pérez dieron el título al Celta Juvenil en A Madroa gracias al empate de su inmediato perseguidor, el Deportivo. Ahora esperan rival para los cuartos de final de la Copa de Campeones.

Los de Berto Suárez, con 108 goles a favor y 24 en contra, suman 72 puntos gracias a 23 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Tras un arranque algo irregular han logrado 11 triunfos de manera consecutiva. Muchos de estos jugadores ya han debutado con el Celta Fortuna y formarán parte del filial la próxima temporada.

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Marián Mouriño, presidenta del Celta felicitó al equipo en su cuenta de X: "¡Enhorabuena a nuestros canteranos por la temporada, por el campeonato y por todo lo que nos hacen disfrutar en cada partido!". Estos son los frutos del talento hecho en A Madroa, de un proyecto que crece desde la base, acelerando los procesos y cuidando de los nuestros. ¡Cantera, raíces y futuro!", agregó.