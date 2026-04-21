Alberto Bravo 21 ABR 2026 - 09:44h.

El internacional sueco se pierde su quinto partido oficial consecutivo por una lumbalgia

Reamar al Celta, el reto de Giráldez: "Quiero volver a escuchar el himno de Europa"

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VigoEl internacional sueco Carl Starfelt, defensa central del Celta de Vigo, sigue sin entrenarse con sus compañeros y no podrá reaparecer en el duelo de este miércoles contra el FC Barcelona en el Camp Nou. Claudio Giráldez, técnico del primer equipo, deberá decidir si sigue contando con Yoel Lago o le vuelve a dar una oportunidad a Joseph Aidoo.

El central nórdico se ha perdido los últimos cinco partidos oficiales, en los que su equipo encajó un total de 15 goles, debido a la lumbalgia con la que regresó de jugar con su selección nacional los partidos donde Suecia ha logrado clasificarse para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La baja de Carl Starfelt, indiscutible en el eje de la defensa junto a Marcos Alonso y Javi Rodríguez, es un serio contratiempo para Claudio Giráldez, quien el pasado jueves apostó de inicio por el canterano Yoel Lago frente al Friburgo, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa.

El técnico porriñés cuenta con Yoel Lago, Joseph Aidoo y Carlos Domínguez para jugar de líbero en el centro de la línea de tres del Celta. El de Mondariz podría repetir ante los errores continuos del ghanés. Parece complicado que Carlos Domínguez tenga opciones tras caerse de la convocatoria ante el Friburgo junto a Franco Cervi.

Los servicios médicos del Celta de Vigo siguen trabajando con Carl Starfelt para que pueda reaparecer ante el Villarreal o, en el peor de los casos, en el siguiente compromiso liguero en Balaídos, el domingo 3 de mayo ante el Elche CF.

Los vigueses se juegan repetir clasificación europea en las siete últimas jornadas de Liga. Para ello deberán terminar al menos en la sexta posición a la espera de conocer si España consigue la plaza extra para la Champions League que ahora pelea con Alemania.