Alberto Bravo 17 ABR 2026 - 10:15h.

El equipo, tras catorce partidos, cayó eliminado en los cuartos de final de la Europa League

Giráldez, emocionado con la reacción del celtismo tras la eliminación: "Se nos pone la piel de gallina"

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VigoEl Celta de Vigo ha dicho adiós a la Europa League tras caer eliminados en los cuartos de final ante el Friburgo. Catorce partidos disputados en los que se soñó con la final en Estambul. Catorce duelos en los que el celtismo acompañó, por largo que fuese el viaje, a los de Claudio Giráldez. Serbia, Croacia, Bulgaria, Alemania, Grecia y Francia fueron los países en los que el Celta y su afición mostraron su juego. Por ello, con el dolor aún de la eliminación, desde el club quieren lanzar un mensaje de agradecimiento y esperanza.

"El Celta pone fin a su camino en la UEFA Europa League tras caer en los cuartos de final ante el SC Friburgo. Se cierra así una aventura europea marcada por la ilusión, el compromiso inquebrantable de todo el equipo y, sobre todo, por la bonita comunión con una afición que siempre estuvo a su lado", destacó el Celta de Vigo en un comunicado oficial lanzado este jueves.

Destacan que "volver a Europa ya fue, en sí mismo, un gran logro. Un objetivo construido durante la pasada temporada gracias al esfuerzo de un grupo que nunca dejó de creer. Esta edición de la Europa League nos permitió recoger los frutos de ese trabajo y reencontrarnos con esas noches que hacen del fútbol algo especial".

A pesar de la eliminación "queda el orgullo por un equipo cargado de talento Feito na Madroa que nos ha recordado cada día, en cada partido, que los sueños se construyen trabajando, creyendo y sintiéndolos con tanta fuerza que nadie pueda arrebatárnoslos. Ellos, junto al resto de sus compañeros que han hecho suyos los valores celestes, han representado como se merece a este club, lo han dado todo sobre el césped y nunca, nunca, han estado solos".

El Celta subrayó el papel fundamental de la afición en esta aventura de catorce partidos: "Si alguien ha marcado esta aventura europea habéis sido vosotros. En cada ciudad, en cada estadio, siempre hubo una bandera, una bufanda, un corazón celeste o miles… recordándonos que detrás de este equipo hay una gran familia. Nos habéis acompañado por toda Europa y habéis hecho sentir a toda la plantilla el orgullo y la responsabilidad de representar al celtismo. Por todo ello, el Celta quiere daros las gracias, de corazón, porque cada desplazamiento, cada gesto de apoyo y cada aliento han sido parte fundamental de este camino".

"Se cierra una etapa, pero lo vivido no termina aquí. Todo lo contrario. Las bases siguen estando más fuertes que nunca, con un equipo joven, con talento y con raíces que seguirán creciendo en A Madroa y que representan el presente y, sobre todo, el futuro de este club. Seguiremos mirando hacia adelante orgullosos de lo construido y convencidos de que estos pilares sostendrán todo lo que está por venir. Porque las noches europeas volverán. Y cuando lo hagan, volveremos a vivirlas juntos", concluyó el club en su comunicado oficial lleno de orgullo por todo lo logrado y vivido en Europa esta temporada.