Alberto Bravo 16 ABR 2026 - 17:31h.

El Celta busca protagonizar una remontada histórica en Europa ante el Friburgo

Marián Mouriño: "Elijo creer"

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VigoEl celtismo, desde el pitido final del partido de ida ante el Friburgo, ha dibujado en su mente una remontada histórica. Nadie se ha rendido en Vigo, ni el cuerpo técnico, ni los jugadores ni una afición entregada a los suyos. Durante una semana han ido construyendo un relato lleno de épica que ha llegado a su éxtasis con la llegada del autobús del equipo al estadio de Balaídos. Pura catarsis en el recibimiento los pupilos de Claudio Giráldez.

No falló la afición celeste, miles de personas arroparon a los jugadores instantes antes del arranque del partido. El celtismo ya esperó a los de Claudio Giráldez este miércoles en el hotel de concentración. Cánticos, bengalas y mucho ruido para enardecer a unos futbolistas que buscarán darle la vuelta a los tres goles con los que llega el Friburgo al partido.

Ya en los días previos carteles colgados por Tropas de Breogán recordaban la importancia máxima que le ha dado todo el Celta a este partido. “90 minutos a vida ou morte” o “Até o último alento”. La remontada no es una obligación, pero sí es ilusión.

Una ilusión fraguada sobre los argumentos que el equipo ha dado a su afición para creer. Sextos en Liga, a solo dos puntos del Real Betis, y aún vivos en los cuartos de final nadie duda de las opciones que va a tener el cuadro dirigido por Claudio Giráldez para darle la vuelta al marcador.

Por ello los alrededores de Balaídos se llenaron con miles de aficionados deseosos de ver a sus jugadores en una batalla de al menos 90 minutos. No faltaron los cánticos que retumban en la grada, tampoco las bengalas de color celeste ni los gritos de aliento para un equipo que ha notado el calor de su hinchada en una semana que solo se puede entender desde la "bendita locura" que hay alrededor del Celta.