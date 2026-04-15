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Marián Mouriño: "Elijo creer, vamos a competir con todo lo que tenemos"

Marián Mouriño: “Vamos a ir con todo”
Marián Mouriño en la recepción al Friburgo. ElDesmarque
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VigoEl Salón Regio de A Sede del Celta de Vigo acogió la recepción a los representantes del SC Friburgo. En Balaídos ambos conjuntos buscarán el pase a las semifinales de la Europa League. Los de Julian Schuster llegan con tres goles de ventaja a la vuelta tras la contundente victoria en el Europa-Park Stadion. Eso no ha amilanado al club celeste. Marián Mouriño, su presidenta, aseguró que el Celta va a "competir con todo lo que tenemos".

"Disputaremos un partido muy difícil y muy importante para ambos, que estoy segura será inolvidable", apuntó la dirigente celeste. Marián Mouriño subrayó que los de Claudio Giráldez no se van a rendir y van a buscar darle la vuelta al marcador: "Por supuesto, desde el máximo respeto al Friburgo, que ha demostrado su gran nivel, vamos a competir con todo lo que tenemos. Con nuestra gente, nuestra identidad, nuestro orgullo y nuestra afouteza".

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Señaló que "las grandes noches nacen precisamente cuando parecen imposibles y yo elijo creer. Eu creo no Celta, nos nosos". "Deseamos que sea una gran eliminatoria. Que gane el fútbol. Y que, pase lo que pase, sigamos honrando este deporte como lo hemos hecho hasta ahora", subrayó la presidenta del Celta de Vigo.

Marián Mouriño en la recepción al Friburgo
Marián Mouriño en la recepción al Friburgo. ElDesmarque
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Además Marián Mouriño apuntó a las similitudes entre ambos equipos: "El Friburgo llega por primera vez a unos cuartos de la Europa League y que sabe, como nosotros, que es nuestra quinta vez en 103 años de historia, lo difícil que es llegar hasta aquí".

Del club alemán destacó que "está creciendo en base a un proyecto estable, sólido, un proyecto de cantera, que también apuesta por el futbol femenino, un proyecto de valores, de identidad y de pies en el suelo". Una manera de entender el fútbol muy similar al del Celta de Vigo.

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