Alberto Bravo 15 ABR 2026 - 21:30h.

La presidenta aseguró que "elige creer" en el equipo para lograr una remontada histórica

Giráldez confía en vivir una noche "histórica" con el Celta: "Si tenemos que pasar 8-4, lo firmo"

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VigoEl Salón Regio de A Sede del Celta de Vigo acogió la recepción a los representantes del SC Friburgo. En Balaídos ambos conjuntos buscarán el pase a las semifinales de la Europa League. Los de Julian Schuster llegan con tres goles de ventaja a la vuelta tras la contundente victoria en el Europa-Park Stadion. Eso no ha amilanado al club celeste. Marián Mouriño, su presidenta, aseguró que el Celta va a "competir con todo lo que tenemos".

"Disputaremos un partido muy difícil y muy importante para ambos, que estoy segura será inolvidable", apuntó la dirigente celeste. Marián Mouriño subrayó que los de Claudio Giráldez no se van a rendir y van a buscar darle la vuelta al marcador: "Por supuesto, desde el máximo respeto al Friburgo, que ha demostrado su gran nivel, vamos a competir con todo lo que tenemos. Con nuestra gente, nuestra identidad, nuestro orgullo y nuestra afouteza".

Señaló que "las grandes noches nacen precisamente cuando parecen imposibles y yo elijo creer. Eu creo no Celta, nos nosos". "Deseamos que sea una gran eliminatoria. Que gane el fútbol. Y que, pase lo que pase, sigamos honrando este deporte como lo hemos hecho hasta ahora", subrayó la presidenta del Celta de Vigo.

Además Marián Mouriño apuntó a las similitudes entre ambos equipos: "El Friburgo llega por primera vez a unos cuartos de la Europa League y que sabe, como nosotros, que es nuestra quinta vez en 103 años de historia, lo difícil que es llegar hasta aquí".

Del club alemán destacó que "está creciendo en base a un proyecto estable, sólido, un proyecto de cantera, que también apuesta por el futbol femenino, un proyecto de valores, de identidad y de pies en el suelo". Una manera de entender el fútbol muy similar al del Celta de Vigo.