Alberto Bravo 13 ABR 2026 - 00:00h.

El canterano confía en las opciones del Celta ante el Friburgo en Europa League

Marcos Alonso pide perdón al celtismo: "Por ellos toca levantarse y el jueves salir con todo"

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VigoSergio Carreira, al igual que el resto del equipo, no estuvo bien este domingo ante el Real Oviedo. El canterano falló en el despeje del 0-1, obra de Alberto Reina. Luego se rehízo pero no fue suficiente. El Celta de Vigo cayó goleado ante el colista Oviedo antes de medirse al Friburgo en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Se sueña con una remontada épica, por ello el vigués pide que Balaídos sea este jueves una caldera.

Derrota: "Valoración negativa. Creo que fueron muy efectivos en los tres goles. Nosotros no jugamos mal con el balón, pero ellos aprovecharon muy bien sus oportunidades. Con un bloque bajo hicieron un gran partido y se llevaron los tres puntos, por desgracia".

Friburgo: "Lo positivo es que mañana ya tenemos que cambiar el chip y pensar en Europa. Valoraremos más adelante lo que hicimos hoy de cara al próximo partido de Liga, pero ahora toca estar totalmente enfocados, conscientes de que hoy cometimos errores y que tenemos que corregirlos el jueves si queremos estar más cerca de la épica"

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Mensaje al celtismo: "El mensaje que quiero transmitir es que estoy muy agradecido por el apoyo de la afición. Les pido que sean pacientes, porque aunque ha sido una semana complicada, estamos en una buena situación. Y animo a que el jueves el estadio se convierta en una caldera para arrancar el nuevo Celta de aquí hasta el final de la temporada".