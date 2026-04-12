Alberto Bravo 12 ABR 2026 - 21:05h.

El moañés quiere centrarse ya en el duelo ante el Friburgo

Fede Viñas hace soñar al Oviedo con la salvación destrozando a un Celta irreconocible

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VigoIago Aspas intentó darle al Celta de Vigo opciones de meterse en el partido en una segunda mitad en la que nada le salió al equipo. El capitán vio como el colista, un Real Oviedo subido en la espalda de Fede Viñas, les goleaba 0-3 en Balaídos. Por ello el moañés aseguró que para él este partido ya está cerrado porque el jueves tienen una final ante el Friburgo para lograr una épica remontada que les permita jugar las semifinales de la Europa League.

Celtismo: "Darles las gracias, hemos perdido 0-3 en casa con el colista y nos recibe así la gente. Tenemos un partido muy importante el jueves. Desde ya a centrarnos en él y a tratar de darle la vuelta a la eliminatoria".

Partido: "La primera que han tenido nos la han metido y nos ha sentado un jarro de agua fría. No hemos estado cómodos ante el rival, no hemos generado ese fútbol que solemos generar en casa porque a veces puede caer cara o caer cruz. Siempre ponernos de frente, jugar en último tercio, acumular pases, tener ocasiones. Hoy no las hemos tenido".

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Estado anímico: "A levantar la cabeza desde ya, a pensar en el siguiente partido. Vamos sextos en liga a dos puntos del quinto. Teníamos una oportunidad, no ha podido ser. A pensar en el siguiente partido, no nos queda otra".

Cansancio: "Los partidos pesan, llevamos ya más de...unos 45-50 partidos pero tenemos una plantilla muy extensa, el míster rota. Hay malas rachas, a veces pasas en la temporada por pequeños bajones que tenemos que tratar de cambiar desde ya, desde el positivismo, desde arrimar el hombro uno contra otro como compañero y tratar de darle importancia desde ya".

Friburgo: "No quiero pararme ni un minuto más en este partido si no en lo ilusionante el jueves"