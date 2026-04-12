Joaquín Anduro 12 ABR 2026 - 20:25h.

Así fue la actuación de los jugadores de Guillermo Almada

Paulino revela su conversación con David Costas sobre Fede Viñas y el Villarreal: "Hasta los 20 goles"

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El Real Oviedo consiguió la mayor victoria desde su regreso a la máxima categoría al golear por 0-3 al Celta de Vigo en una exhibición de los de Guillermo Almada, que siguen vivos. La estrella fue, sin duda, Fede Viñas, con dos goles que amplían su buena racha junto al partidazo de Alberto Reina, autor del primer tanto, y de Eric Bailly, con una exhibición defensiva.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto carbayón en la jornada Retro de LALIGA EA SPORTS.

Aarón Escandell [8]: Fue clave para sacar una doble ocasión celtista en el primer cuarto de hora para evitar el empate primero de Antañón y después de Fer López. También se lució con un paradón en el tramo final para mantener la portería a cero.

Nacho Vidal [7]: De un disparo suyo llegó el rechace que le cayó a Alberto Reina a los pies para hacer el 0-1. Desde ahí, se dedicó a cerrar la zaga fuera quien fuera el atacante que tuviera enfrente.

Eric Bailly [9]: Con seguridad, sin mostrar las lagunas de otras ocasiones, cuajando un partidazo con una gran cantidad de despejes sacando siempre la pelota de las cercanías del área de Aarón. Exhibición.

Dani Calvo [7]: El zaguero aragonés necesitaba un partido así para reivindicarse en la máxima categoría, formando una pareja inexpugnable junto a Bailly.

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Javi López [7]: No sufrió en exceso en defensa y dispuso incluso de una ocasión clara para marcar en un córner en la que se encontró con el paradón de Radu.

Kwasi Sibo [7]: Dio un par de sustos con el balón en los pies pero, esta vez, el mediocentro se multiplicó en tareas defensivas para formar una roca e impedir que el Celta pudiera generar peligro.

Nicolás Fonseca [7]: Muy atento siempre a los movimientos de Fer López cada vez que este se acercaba al área oviedista y ayudando a formar una segundo línea defensiva contra sus rivales.

Ilyas Chaira [8]: Mucho trabajo defensivo del atacante que, además, se sacó de la manga un centro medido que Fede Viñas transformó en el 0-2. Uno de los más activos siempre en la presión.

Alberto Reina [9]: Otro partidazo del chiclanero, el que más ha mejorado en el último tramo de competición tras haber dejado dudas en la primera vuelta. Lideró la presión asturiana una vez más y estuvo listo para cazar un balón suelto y hacer el primero de la tarde.

Thiago Fernández [7]: Con el Oviedo por delante en el marcador muy pronto, el argentino pudo prodigarse poco en tareas ofensivas pero, aun así, le dio el tercero de la tarde a Fede Viñas con un centro medido.

Fede Viñas [10]: Goles de puro delantero centro para el uruguayo, una jornada más dentro de su espectacular segunda vuelta. Se tiró con el alma para rematar un gran centro de Ilyas y batir a Radu por el primer palo en el primero e hizo el doblete en una jugada similar con Thiago como asistente.

Sustituciones de Guillermo Almada en el Celta-Real Oviedo

Haissem Hassan [6]: El atacante no dudó, ni con 0-3 en el marcador, en ayudar en tareas defensivas, demostrándolo en un balón en el que se lanzó para evitar una ocasión de Jutglà. Liberó al equipo en ataque manteniendo el balón en los pies.

David Costas [6]: En su regreso a Balaídos, colaboró en el tramo final para mantener la portería del Real Oviedo a cero.

Santiago Colombatto [6]: No desentonó con su entrada al campo fortaleciendo la medular cuando el cansancio comenzaba a pesar.

Rahim Alhassane [-]: Minutos para el nigerino, ayudando a mantener la amplia ventaja en el marcador y la portería a cero.

Thiago Borbas [-]: Apenas pudo entrar en contacto con la pelota descolgado en punta pero también echó una mano atrás.