El Real Oviedo cierra el fichaje del extremo del Córdoba

Celia Pérez 07 ABR 2026 - 12:22h.

El futbolista termina contrato en el próximo mes de junio

El Real Oviedo, a por el extremo del Córdoba que también quiere el Elche de Eder Sarabia

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El Real Oviedo afronta un tramo importantísimo de la temporada. El domingo consiguió dejar los tres puntos en el Carlos Tartiere ante el Sevilla, lo que ha supuesto una bocanada de oxígeno para mantener la esperanza en la lucha por la permanencia. A pesar de que el foco se centra en los objetivos deportivos, es inevitable que a falta de tres meses para que dé inicio el mercado de fichajes, la dirección deportiva esté trabajando ya en el futuro de nombres como el de Joaquín Delgado, en plena negociación con el Barça por su opción de compra, o el de Jacobo González.

El club carbayón ya puso su punto de mira en el extremo del Córdoba el pasado mes de enero, pero en su club le cerraron las puertas y ahora todo se emplaza a verano. El Real Oviedo llevaba tiempo siguiendo a Jacobo, pero es ahora cuando parece que por fin podrá hacer realidad su fichaje por la entidad asturiana. Lo cierto es que el futbolista terminará su vinculación con el club dentro de unos meses y parece que lo tiene todo cerrado para aterrizar en el Carlos Tartiere. Así lo han confirmado este martes en La Tertulia de Azul Carbayón de La Voz de Asturias, donde dan por hecho ya su fichaje por el cuadro azulón.

Hace unos meses, el Córdoba vivía un momento clave de la temporada, en la que peleaba por los puestos de playoff a Primera división, y no quería perder una pieza clave para Rubén Ania. El momento deportivo del equipo y la complejidad de encontrar un sustituto acorde en ese mercado le cerraron las puertas. Ahora su situación cambiará en el próximo verano, donde será libre tras acabar su vinculación con el conjunto andaluz para vivir una nueva etapa en el cuadro asturiano.