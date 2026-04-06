Pablo Sánchez 06 ABR 2026 - 09:51h.

Fede Viñas justifica la confianza de Guillermo Almada y Marcelo Bielsa y permite soñar al Real Oviedo

Anotó el gol del triunfo y provocó una expulsión

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La victoria por la mínima ante el Sevilla permite al Real Oviedo seguir aferrándose a la vida. La final frente a los andaluces se quedó en el Carlos Tartiere, tres puntos que dejan a los azules a siete de la salvación con ocho jornadas por delante. De nuevo Fede Viñas, con un remate de cabeza tras un saque de esquina, perforó la meta rival para sellar el definitivo 1-0. El uruguayo está de dulce y todos saben que su importancia es extrema para tratar de lograr la machada. Hasta el gran Santi Cazorla se deshizo en elogios hacia él por su partidazo.

Fede Viñas fue la clave del partido frente al Sevilla. Dicho de otra manera, el gran artífice de que el oviedismo se marchase el pasado domingo del Carlos Tartiere pensando en que la salvación aún es posible. El delantero, entonado en las últimas semanas de la mano de Guillermo Almada, remató a la perfección el saque de esquina que supuso el 1-0. También estuvo listo para forzar la expulsión de Nianzou después de robarle el esférico por detrás para quedarse solo ante Vlachodimos.

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En resumidas cuentas, fue el protagonista de las dos acciones que marcaron el devenir del encuentro. La afición se lo hizo saber y también sus compañeros, tanto en el terreno de juego como en las redes sociales. Hasta Santi Cazorla, alma del vestuario carbayón, tuvo palabras de cariño hacia su compañero.

Los elogios de Cazorla en las redes

El bueno de Santi frecuenta Instagram después de cada partido del Oviedo. Siempre deja alguna imagen suya o mensaje dirigido a la afición. En esta ocasión, además de todo eso, colgó una foto de Fede Viñas con unas palabras elogiando su partidazo frente al Sevilla. "No cojas ni un resfriado por Dios. Don Fede Viñas", decía el texto que acompañaba la imagen. Un gesto que también demuestra la unión del vestuario azul en esta determinante recta final de curso.