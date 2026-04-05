Joaquín Anduro 05 ABR 2026 - 21:26h.

Guillermo Almada se ve con posibilidades de salvación

El uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Sevilla con Fede Viñas decisivo

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El Real Oviedo sigue creyendo en la salvación después de su triunfo por 1-0 ante el Sevilla en este Domingo de Resurrección, una festividad que viene que ni pintada a los carbayones. Una victoria que no estuvo exenta de sufrimiento, tal y como reconoció Guillermo Almada, que dio su visión de la expulsión de Nianzou muy criticada por los visitantes e insistió en que, la mejor manera de defender, es ir a por el segundo.

Guillermo Almada, tras el Oviedo-Sevilla

Sentir del vestuario: "Feliz, cuando se gana siempre el ánimo cambia. Y la disposición es para festejar así que muy merecido sobre todo por el esfuerzo que tuvieron los jugadores".

Sufrimiento: "Sufriendo, primero porque soy muy pasional, vivo mucho lo que hago y lo disfruto también. Viendo a toda nuestra gente tratando de disfrutar un triunfo se sufre porque uno lo quiere asegurar. Como les dije a ellos, la mejor manera de defender es ir a por el segundo. No lo pudimos cerrar pero estuvimos muy concentrados en defensa más allá de esos pelotazos directos que nos ponían continuamente. Es un triunfo muy valioso y muy disfrutable para los jugadores, para su familia y para la afición".

Instrucciones en el descanso para ir a por el segundo: "Les dije que estábamos haciendo cosas buenas y teníamos que elevar el volumen de juego sobre todo en los últimos 30 metros y la mejor manera de defenderlo es seguir atacando y seguir buscando el arco rival. Lo intentamos, generamos alguna ocasión aunque no tuvimos la fluidez necesaria en los últimos metros pero creemos que, más allá de estas circunstancias, fue muy merecido y valioso lo que hicimos en el juego".

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Expulsión de Nianzou: "La realidad es que la vi a distancia. Vi que cortó desde atrás y que era el último hombre. No vi específicamente la jugada en la televisión después. El árbitro estaba muy cerca y fue una buena presión que hizo Fede con Reina y que derivó en esa jugada y en esa expulsión. Fue un poco provocada por nosotros, por esa intensidad en la presión. No la vi en la televisión más cercana, a distancia me pareció que fue falta y era el último hombre".

Situación más complicada que ha vivido Guillermo Almada: "La primera vez, que llevo más de 15 años dirigiendo, que asumo un equipo con más de la mitad de la temporada disputada, que se encuentra en dificultades. Sobre todo, implantar una idea de más intensidad. Pero la situación es esta, tenemos que afrontarla, los jugadores están teniendo mucho carácter y tenemos que tratar de repetir las actuaciones como locales de visitantes y tratar de sumar otra victoria que nos acerque definitivamente al pelotón".