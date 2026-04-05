Basilio García Sevilla, 05 ABR 2026 - 21:20h.

"Hay un penalti muy claro a Gudelj y una expulsión por un pisotón a Sow, que se ha lesionado"

Judas, Pilatos, Barrabás…

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El Sevilla FC tiene problemas muy reconocibles, y ni siquiera el cambio de entrenador ha ayudado a que no se reproduzcan este domingo en la enésima derrota ante el colista, un Real Oviedo que intenta sacar la cabeza del pozo. Con Luis García Plaza, el equipo ha sufrido casi las mismas situaciones que con Matías Almeyda: los fallos groseros, la polémica arbitral, y la incapacidad de remar con un marcador en contra.

El entrenador madrileño ha valorado el partido replicando el discurso del argentino, recordando que no tiene tiempo, que el equipo tiene fallos que son inexplicables como el de Nianzou en el gol de Fede Viñas, y con quejas sobre el distinto rasero que utilizan los árbitros cuando se trata de valorar jugadas que podrían favorecer al equipo nervionense.

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La expulsión del galo fue la clave para el flamante técnico sevillista. “No esperaba jugar con diez tanto tiempo, no entro en que sea justa o no sea justa. Es un hándicap ante cualquier rival, lo habíamos hablado, no quedarnos con 10. Esa jugada marca un poco. Quitando el córner, que tenemos un fallo grosero y tenemos que corregir eso, porque no podemos permitirnos el lujo de recibir un gol así, rematando solo. No puede haber esos despistes. El Oviedo no había tenido ninguna situación, ha sido el córner del gol y el de los 8 segundos a Ody. Nosotros hemos tenido situaciones para hacer daño en balón parado, el equipo estructurado, a partir de ahí ha sido otro partido y el equipo compite con diez. Los chavales le han echado todo lo que tenían, tenemos que preparar el sábado ante el Atlético y pensar que si competimos y mejoramos detalles podemos ganar partidos”, explicaba en DAZN.

Luis García Plaza protestó a Hernández Hernández por sus decisiones arbitrales en el descanso, pero lo pitado, pitado quedó, y el Sevilla se vio otra vez perjudicado. "Le he comentado otras jugadas, me parece que hay un penalti muy claro a Gudelj, una expulsión por un pisotón a Sow, que lo he tenido que cambiar porque tiene el tobillo así -hace gesto de inflamación- y se ha lesionado. Es una roja clara. La de Nianzou, incluso la puedo entender, pero la de Nemanja en la primera parte y la de Sow creo que era roja, y el penalti también. Son decisiones, después te da explicaciones, dice que no hay suficiente fuerza". En la rueda de prensa, se quejó también del tiempo de descuento que otorgó el canario. "Hacía años que no lo veía en la liga española".

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Una derrota dolorosa. “Tenemos que entrenar, crecer dentro de las sensaciones que hemos tenido, pero es un palo gordo. Es el primer partido, planteas el partido de una manera diferente, y gasta el gol jugando como visitante ha tenido más situaciones de peligro que el rival. Hay que estar más acertado y no tener errores que cuesten goles”.

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Finales. “No hay tiempo. Tenemos que sumar el sábado en casa, recuperar jugadores, trabajar y volver a sumar en casa. No hay otra historia. No es el primer partido de liga, venimos con una rémora que tenemos que intentar cambiar”.