El Sevilla, de ridículo en ridículo contra los colistas de LALIGA

Álvaro Borrego 05 ABR 2026 - 21:06h.

El Sevilla perdió contra Levante, Mallorca y ahora Oviedo siendo colistas

El despropósito de Nianzou en 5 minutos: gol del Oviedo y expulsión absurda

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El Real Oviedo encadenó su segundo triunfo seguido en el Carlos Tartiere y gracias a un gol del uruguayo Fede Viñas superó al Sevilla FC, que jugó con diez desde el minuto 38 por la expulsión de Nianzou. Con esta victoria los ovetenses se colocan a siete puntos de una permanencia que ahora marcan los de Luis García Plaza, en situación dramática con solo dos puntos por encima del descenso. Con este resultado, los asturianos, todavía colistas de LaLiga, se quedan con 24 puntos, a siete de la salvación, barrera que precisamente marcan los hispalenses con 31. A falta de ocho jornadas para el final, el Oviedo no pierde la esperanza de pelear por la permanencia, mientras que los sevillistas no se libran de los problemas en este último tramo del curso. Y otra vez doblando la rodilla contra un colista.

Y es que el Sevilla FC ha encontrado su talón de Aquiles (uno de muchos) cada vez que se ha enfrentado al colista. Hasta en cuatro ocasiones se ha enfrentado este curso al último de la clasificación y únicamente venció al Girona cuando estos ocupaban tal deshonrosa plaza. A partir de ahí solo llegaron derrotas.

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1-3 frente al Mallorca en el Sánchez-Pizjuán, 0-3 contra el Levante también en Nervión y ahora cayendo por la mínima en casa del Oviedo. Unos números absolutamente nefastos para el Sevilla FC y que ratifican la vulnerabilidad del equipo hispalense, capaz de encajar siete goles (y meter solo uno) en sus tres últimos precedentes contra colistas.

Con el encajado este domingo en el Carlos Tartiere, el Sevilla FC sigue siendo el equipo más goleado de LALIGA. 50 goles recibidos en 30 partidos, empeorando todavía más la vulnerabilidad defensiva de plantillas como Oviedo, Elche, Mallorca, Alavés o Girona.

Con 31 puntos en 30 partidos el Sevilla FC iguala su peor registro del siglo a estas alturas de LALIGA, igualando los números de la 2023/24, aunque por aquel entonces a seis puntos del descenso y ahora solo a dos.