Álvaro Borrego 05 ABR 2026 - 20:32h.

El solitario gol de Fede Viñas devuelve la esperanza al Tartiere y deja al Sevilla a dos puntos del descenso

El despropósito de Nianzou en 5 minutos: gol del Oviedo y expulsión absurda

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Un gol de Fede Viñas resucita las esperanzas del Real Oviedo (1-0), que a ocho jornadas del final recupera la ilusión y se sitúa a siete puntos de la permanencia que marca su hoy contendiente. En frente, un Sevilla FC que sigue en caída libre, cuesta abajo y sin frenos, incapaz de reaccionar ni siquiera con el cambio en el banquillo. Luis García Plaza se topó con la realidad de este club. Una plantilla vulgar, con inmensas carencias y condenada por errores propios, sentenciado por la expulsión de Nianzou que privó a los sevillistas de cualquier atisbo de acción.

La primera mitad esbozó el resumen perfecto a la temporada del Sevilla FC. Decisiones arbitrales que, cuestionables o no, suelen caer en contra, desacierto en las áreas y errores propios, por una más que evidente falta de calidad, que condenan sus aspiraciones. Y es que, sin ser excusa, dado que la puesta en escena del equipo sigue lejos de la brillantez, sigue siendo difícil de comprender cómo funciona, y cuándo actúa, el videoarbitraje en el fútbol español.

La polémica arbitral marcó el partido

El primer cuarto de hora quedó señalado por la polémica. Corría el minuto 13 del partido entre dos equipos muy necesitados cuando, en un balón en la banda, Fede Viñas entró en plancha clara sobre Djibril Sow. El delantero uruguayo no encontró balón en la pugna con el sevillista, y sí el tobillo del centrocampista suizo, que se dolió sobre el césped hasta el punto de tener que ser atendido por las asistencias médicas de su equipo.

Alejandro Hernández Hernández valoró rápidamente sobre el césped que la jugada era merecedora de tarjeta amarilla, y durante el tiempo en el que el juego estuvo detenido, se llevó la mano al pinganillo en varias ocasiones. Finalmente, Carlos del Cerro Grande, el árbitro de la Sala VOR, decidió no llamar al canario al monitor pese a las ostensibles protestas de Luis García Plaza, por lo que todo quedó en nada y el jugador más expulsado de LALIGA EA SPORTS pudo seguir sobre el terreno de juego. Curiosamente, 19 minutos después marcaba el primer gol del encuentro.

Ciñéndonos a lo que pasaba en el césped, la realidad es que el partido hasta el 1-0 no estaba siendo especialmente malo. El Sevilla FC creaba peligro con centros laterales, con un Vargas híper activo y un Nianzou imponente en el balón parado. Pero eso, como de costumbre, solo era un espejismo.

Nianzou hunde al Sevilla

Precisamente el francés tuvo la ocasión más clara del Sevilla en la primera mitad. Justo a la media hora de partido, Nianzou llegó libre de marca al corazón del área, con un cabezazo bastante más limpio de lo que incluso él llegó a pensar. El defensor emergió con fuerza en la jugada de estrategia y su remate se marchó rozando el palo derecho de Aarón Escandell.

Y en la réplica del rival no habría fallo. Fede Viñas, la única esperanza carbayona, atacó el balón de maravilla y gracias a un sensacional giro de cuello le puso música para ajustarla al palo izquierdo de Vlachodimos, impasible ante este sensacional cabezazo. Nianzou se dejó atrás el salto y cuando quiso darse la vuelta el uruguayo ya estaba celebrando el gol. Pero lo más hilarante llegó cinco minutos después.

En el 39', el futbolista galo cometió un sobre exceso de confianza cuando era el último hombre. Controló el balón, dio un toque de más y Fede Viñas aprovechó para robarle el esférico. Nianzou llegó tarde y su impacto dio con el tobillo derecho del jugador del Oviedo. El colegiado le penalizó de inmediato con la cartulina roja. Una expulsión imperdonable y una acción que bien condicionó el partido del Sevilla FC. Cinco minutos fatídicos.

Las primeras decisiones de Luis García Plaza no tardaron en llegar. Al descanso dio entrada a Castrín y Manu Bueno, en detrimento de Carmona y Sow, con el propósito de enmendar errores y sumar hombres en el eje central, pero a efectos prácticos de poco sirvió. Con el Sevilla FC en la lona, el Oviedo subió el ritmo en busca del segunda, aunque sin suerte.

En la segunda mitad, el Oviedo aprovechó la superioridad numérica para controlar la posesión del esférico y no sufrir en exceso, mientras que los de Luis García Plaza, en el banquillo hispalense desde el pasado 24 de marzo, se veían impotentes a la hora de generar ocasiones de peligro. El marcador no se movió y el encuentro terminó 1-0.

Con este resultado, el equipo ovetense, todavía colista de LaLiga, se queda con 24 puntos, a siete de la salvación, barrera que precisamente marca el Sevilla con 31. A falta de ocho jornadas para el final, el Oviedo no pierde la esperanza de pelear por la permanencia, mientras que los sevillistas no se libran de los problemas en este último tramo del curso.