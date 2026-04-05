Basilio García Sevilla, 05 ABR 2026 - 19:18h.

Fede Viñas pudo ser expulsado y minutos después marcó gol y provocó la roja a Nianzou; la entrada de Sibo fue más clara aún

Los nueve arbitrajes incomprensibles contra el Sevilla que indignan a Almeyda y al sevillismo

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Es realmente complicado entender cuál es el funcionamiento del videoarbitraje en el fútbol español, porque bien puede entrar en una jugada y, horas más tarde, eximirse de intervenir en una prácticamente calcada. Lo segundo ha sucedido este Domingo de Resurrección en el tramo inicial del partido entre el Real Oviedo y el Sevilla FC, cuando dos claros pisotones en plancha al tobillo de un mismo jugador sevillista no han sido juzgados por el VAR.

Corría el minuto 13 del partido entre dos equipos muy necesitados cuando, en un balón en la banda, Fede Viñas entró en plancha clara sobre Djibril Sow. El delantero uruguayo no encontró balón en la pugna con el sevillista, y sí el tobillo del centrocampista suizo, que se dolió sobre el césped hasta el punto de tener que ser atendido por las asistencias médicas de su equipo.

Alejandro Hernández Hernández valoró rápidamente sobre el césped que la jugada era merecedora de tarjeta amarilla, y durante el tiempo en el que el juego estuvo detenido, se llevó la mano al pinganillo en varias ocasiones. Finalmente, Carlos del Cerro Grande, el árbitro de la Sala VOR, decidió no llamar al canario al monitor pese a las ostensibles protestas de Luis García Plaza, por lo que todo quedó en nada y el jugador más expulsado de LALIGA EA SPORTS pudo seguir sobre el terreno de juego para marcar el primer gol del partido 19 minutos después y provocar la expulsión de Nianzou antes del descanso.

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Pero aún hubo más, y es que al filo del descanso Sow fue víctima de otra entrada similar, esta vez de SIbo, que de arriba hacia abajo pisoteó el tobillo del centrocampista suizo. De nuevo, ni Hernández Hernández ni Del Cerro Grande valoraron una posible expulsión, y el jugador oviedista se fue de rositas.

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El madrileño es habitual en las polémicas arbitrales que atañen al Sevilla, como, por ejemplo, los dos posibles penaltis por mano de Vitor Reis que no se señalaron en el partido de hace dos meses ante el Girona en el Sánchez-Pizjuán.

El agarrón sobre Gudelj

La polémica no quedó ahí en la primera mitad, pues poco después, en el minuto 26, Fonseca agarró ostensiblemente a Nemanja Gudelj cuando se disponía a rematar de cabeza tras un saque de esquina, no dejándole saltar. Hernández Hernández no lo vio, Del Cerro Grande tampoco lo consideró pitable, y segundos después hizo el gesto de que no había nada punible, así que el juego continuó.

Minutos después, lo vieron todo mucho más rápido cuando tocaba expulsar a Nianzou después de que Fede Viñas, que quizás no debería haber estado en el césped, le robó la cartera. La pelota salía hacia la línea de banda y el uruguayo no la tenía controlada, pero la roja se la llevó el sevillista.