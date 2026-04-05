Basilio García 05 ABR 2026 - 17:09h.

El Sevilla se metería en un lío de no ganar en el Carlos Tartiere; el Oviedo hace tiempo que lo está

Luis García Plaza y lo que espera de su Sevilla: "Si no ganamos quiero que se vayan con buenas sensaciones"

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Ya hay alineaciones confirmadas. El partido que enfrenta este Domingo de Resurrección al Real Oviedo y al Sevilla FC en el Carlos Tartiere ya conoce las alineaciones titulares de Guillermo Almada y de Luis García Plaza, que se estrena como técnico del equipo sevillista tras la destitución de Matías Almeyda tras el partido ante el Valencia.

Se trata de una batalla entre dos equipos que necesitan ganar sí o sí. Los locales para aferrarse a sus escasas opciones de permanencia y los visitantes para distanciarse de la zona de descenso, que en estos momentos está a solo dos puntos.

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El once confirmado del Oviedo

Pese a la derrota de hace dos semanas ante el Levante UD, prácticamente condenatoria, el Oviedo solo hace un cambio con respecto al equipo que jugó en el Ciutat de Valencia, ingresando de inicio Dani Calvo en detrimento de un David Costas que estará en el banquillo.

Guillermo Almada sale con: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, Bailly, Javi López; Thago, Sibo, Fonseca, Ilyas; Reina y Fede Viñas.

Moldovan, Narváez, Rahim, David Costas, Cazorla, Hassan, Colombatto, Borbas y Agudín esperarán su turno en el banquillo azul.

La alineación titular del Sevilla

El primer once de Luis García Plaza como entrenador sevillista llega con novedades, ya que son cinco los jugadores que entran con respecto a la última alineación que ofreció Matías Almeyda. Se 'cuelan' en el once Carmona, Nianzou, Oso; Batista Mendy y Akor Adams, en detrimento del sancionado Agoumé, el lesionado Azpilicueta, el no convocado Maupay, además de Suazo y Alexis Sánchez.

El Sevilla FC sale con: Odysseas; Carmona, Nianzou, Kike Salas, Oso; Gudelj, Mendy, Sow; Juanlu, Vargas y Akor.

Nyland, Cardoso, Gattoni, Castrín, Suazo, Joan Jordán, Manu Bueno, Peque, Januzaj, Ejuke, Alexis Sánchez e Isaac Romero esperan su turno en el banquillo sevillista. El portero canterano Alberto Flores es el que se ha quedado fuera de la convocatoria a última hora.