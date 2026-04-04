Andrea Esteban 04 ABR 2026 - 13:18h.

El técnico pide centrarse solo en el presente

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El técnico del Real Oviedo, Guillermo Almada, compareció en la previa del encuentro ante el Sevilla en el Carlos Tartiere, un duelo directo en la lucha por la permanencia.

El entrenador carbayón dejó claro el objetivo del equipo: “No podemos dejar de pelear y luchar en el campo. Vamos a intentarlo a muerte, buscando una victoria que nos acerque a la permanencia”.

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Un parón condicionado por las ausencias

Almada explicó que el parón internacional afectó a la preparación del equipo: “Entre lesionados y jugadores con selecciones tuvimos pocos futbolistas para trabajar”.

El técnico reconoció que tuvieron que apoyarse en el filial para completar los entrenamientos, aunque celebró que ahora el grupo vuelve a estar prácticamente al completo.

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Sobre el rival, el técnico destacó la versatilidad del Sevilla: “Tiene distintas variantes tácticas y jugadores que pueden adaptarse a diferentes ideas”.

Aun así, Almada apuesta por un enfoque valiente: “Tendremos que ajustarnos, pero también buscar ser protagonistas”. Además, reconoció que hay ganas de revancha tras el partido de la primera vuelta.

Mensaje firme al vestuario

El entrenador fue contundente respecto a la actitud del equipo en este tramo final: “Si algún jugador baja los brazos no lo voy a tener en cuenta”.

Un aviso claro para afrontar el objetivo común: “Tenemos que pelear hasta el final, por nosotros, por nuestras familias y por la afición”.

Sobre su futuro, Almada evitó distracciones: “Estoy centrado en resolver la problemática diaria. Es un orgullo estar en el Real Oviedo”.

El técnico insiste en mirar únicamente al corto plazo: “No nos pueden distraer las situaciones futuras. Solo hay que pensar en esta temporada”.