Jorge Morán 04 ABR 2026 - 13:28h.

El técnico tendrá su primer enfrentamiento contra el Real Oviedo

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Luis García Plaza se estrena como entrenador del Sevilla. Lo hará ante el Real Oviedo en un partido que podría hundir a uno de los dos equipos en la lucha por el descenso. A sólo tres puntos de caer al infierno, el técnico ha llegado para dar un nuevo aire a un equipo necesitado de puntos.

"El grupo está bien, todos están en condiciones pese a la baja de Azpilicueta y de Agoume por sanción. Estoy contento con la actitud y están captando conceptos nuevos y los veo muy motivados para mañana. Nuestro objetivo es Oviedo", comenzó diciendo.

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El sentir del Sevilla de Luis García Plaza

El técnico del Sevilla no quiso olvidarse de Matías Almeyda al que no dudó en mandar un saludo y un abrazo en rueda de prensa. "No han sido dos semanas de preparación para el partido por el parón de selecciones; La primera semana fui dando conceptos y más tarde tácticas. Mañana es una guerra una batalla y nos quedan nueve finales que hay que ganarlas. El Oviedo es un rival que en casa está muy bien, es un equipo que está jugando muy bien estos seis últimos partidos. El cambio de entrenador le cambió la tendencia, en casa me ha gustado", comentó.

"Lo que tenemos que hacer es sentirnos cómodos y no dejar de trabajar y correr, hay que volver a confiar nuevamente en ellos y ser una familia para así competir. Tenemos que ir a por el balón e ir a muerte y si tenemos que sufrir hay que sufrir. Tenemos que competir cada parte del partido. Van a marcar una intensidad muy alta, Fede y Reina se sacrifican mucho y tenemos que salir fuerte y sorprender para después del partido estabilizar. Espero que en casa también salgamos fuertes", explicó.

También habló de lo que se encontró en su llegada al Sevilla. "Me han sorprendido muchas cosas, las instalaciones y la gente del club son increíbles. Nos han ayudado lo máximo posible, se lo quiero agradecer. También la fe que tienen de llevar esto adelante, creo que eso es lo que más me ha transmitido, agradecer a todas las personas del club que se han portado con nosotros y las ganas de llegar a ser lo de antes", opinó.

"Hay que volver a ganar partidos, disfrutar. Ellos sufren mucho como la afición y quiero disfrutar con la afición y hacer que disfrute todo el mundo con sensaciones. Si no ganamos quiero que tengan un equipo que se vayan con buenas sensaciones", zanjó.