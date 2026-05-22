Basilio García Sevilla, 22 MAY 2026 - 09:47h.

El jugador se retira a sus 36 años tras una temporada en el Sevilla marcada por las lesiones

Azpilicueta será comentarista en el Mundial

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Una vez acabada una temporada en la que ha sufrido numerosos problemas físicos, César Azpilicueta ha decidido retirarse de la práctica del fútbol en activo. El hasta ahora defensa del Sevilla FC, con el que tenía contrato hasta el 30 de junio toda vez que no se activó su renovación automática por jugar 25 partidos, ha decidido que el Ramón Sánchez-Pizjuán sea su última casa como jugador profesional, por lo que dice adiós a sus 36 años y a poco más de dos meses de cumplir los 37.

Azpilicueta llegó en el tramo final del pasado mercado veraniego, libre y asumiendo una ficha bastante baja, con el objetivo de ayudar al Sevilla a conseguir la permanencia. Lo hizo desde dentro del campo, cuando pudo, y también desde fuera. Asumiendo galones en el vestuario y desde el banquillo. El navarro ha jugado 16 partidos -incluido el del Mallorca en casa en el que duró tres minutos-, participando en 1.128 minutos y otorgando una asistencia. Al equipo le fue mucho mejor cuando jugaba -cinco victorias, seis empates y cinco derrotas-, pero apenas pudo participar como le hubiera gustado. Pese a todo, se ha ganado el reconocimiento de la afición sevillista.

Formado en la cantera de Osasuna, debutó en Primera División el 8 de abril de 2007 con el equipo rojillo, nada más y nada menos que en el Santiago Bernabéu. En 2010 se fue al Olympique de Marsella y en 2012 al Chelsea, el club de su vida, donde estuvo once temporadas. Regresó a España en 2023 para jugar dos temporadas en el Atlético de Madrid, y acabar su carrera, finalmente, en un Sevilla que le requirió por su experiencia. Además, ha sido internacional con España en 44 ocasiones, anotando un gol.

En su amplio palmarés, cuenta con una Champions League que levantó como capitán, dos Europa Leagues, una Supercopa de Europa y una Copa Mundial de la FIFA. Además, logró en Francia dos Supercopas y dos Copas de la Liga, y en Inglaterra dos Premier Leagues, una FA Cup y una Copa de la Liga. Con la selección absoluta no ganó ningún título, pero sí alzó una Eurocopa sub 21 y otra sub 19. Su próximo papel, ya como futbolista retirado, será comentar el Mundial del próximo verano para la BBC británica.

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El Sevilla, con el que jugará su último partido este sábado en Balaídos, ha querido agradecer al navarro los servicios prestados. "El Sevilla FC agradece a César Azpilicueta su compromiso y profesionalidad y le desea la mejor de las suertes en los futuros proyectos profesionales y personales que afronte tras colgar las botas", expresaba en su web oficial.

La despedida de Azpilicueta

Querido fútbol:

Hoy quiero compartir que esta temporada será la última de mi carrera como futbolista profesional. Tras tantos años cumpliendo mi sueño, siento que ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa.

Siendo sincero, aunque me he intentado preparar para este momento, me ha costado escribir esta carta. Después de veinte temporadas como profesional, muchas personas han sido importantes a lo largo de mi carrera.

Cuando, de niño, en Pamplona, di mis primeras patadas al balón con mis compañeros de colegio, nunca imaginé el increíble viaje que me esperaba. Estoy agradecido por cada momento: las victorias, las derrotas duras, los retos y, sobre todo, por las personas que he conocido y amistades que he hecho.

A mis compañeros, entrenadores y a cada miembro del staff de todos los clubes en los que he tenido la suerte de estar: gracias por ayudarme a crecer como persona y como jugador cada día. Llevar las camisetas de CA Osasuna, Olympique de Marsella, Chelsea FC, Atlético de Madrid y Sevilla FC, y representar a mi país en los escenarios más grandes, ha sido un verdadero privilegio. Cada momento ha significado mucho para mí.

A los aficionados: vuestra pasión y vuestro apoyo me inspiraron a dar lo mejor de mí cada día. Vuestra confianza en mí, especialmente en los momentos difíciles, hizo que los buenos fueran aún mejores. Espero que hayáis visto a un jugador que siempre dio todo por vuestros colores, con orgullo y corazón.

A mi familia, que siempre ha estado a mi lado y me ha animado en los momentos duros: vuestro amor y apoyo significan todo para mí. Espero que os sintáis orgullosos. No habría logrado nada de esto sin vosotros a mi lado en este viaje.

El fútbol me ha enseñado muchos valores: trabajo en equipo, sacrificio, humildad y respeto. Me ha permitido conocer nuevos países, culturas e idiomas. Mi corazón está lleno de gratitud y de recuerdos que llevará conmigo en los próximos desafíos.