Azpilicueta será comentarista en el Mundial

Álvaro Borrego 18 MAY 2026 - 20:56h.

El todavía central sevillista, cuyo contrato expira en junio, colaborará con la BBC inglesa durante los partidos

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César Azpilicueta, actual jugador del Sevilla FC, participará como comentarista en la cadena británica BBC durante el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El futbolista navarro, que estuvo más de una década en el Chelsea, se unirá al grupo de expertos que comentarán el Mundial en la cadena pública británica, que incluye a Olivier Giroud, Alan Shearer, Wayne Rooney, Micah Richards, Ellen White, Steph Houghton, Rachel Corsie, Joe Hart, Benni McCarthy, Lucas Leiva y Thomas Frank.

La BBC ofrecerá 54 de los 104 partidos del Mundial en directo por televisión y el resto podrán seguirse a través de sus canales digitales. La Copa del Mundo comenzará el próximo 11 de junio.

Azpilicueta, más fuera que dentro

Después del último partido de la temporada en el Sánchez-Pizjuán entrenador se paseó lentamente por el césped junto a César Azpilicueta, otro que apunta a marcharse. Ambos iban mirando a la grada, haciendo gestos de despedida, aunque ninguno de los dos ha dejado claro su destino tras haber cumplido, de una manera u otra, su objetivo en el Sevilla.

Azpilicueta, de 36 años, acaba contrato este verano con el Sevilla, con el que ha disputado 16 encuentros este curso. Así las cosas, la continuidad de del defensor tendrá que ser tratada en los despachos en las próximas semanas, toda vez que no renovará automáticamente, aunque parece muy difícil que pueda renovar. El club valora su jerarquía en el vestuario y el entrenador su desempeño sobre el césped. De hecho, al equipo le ha ido mucho mejor cuando juega que cuando no, pero con el posible cambio de propiedad y dada su edad la decisión no está ni mucho menos clara.

El ex de Chelsea y Atlético de Madrid, entre otros, firmó por una temporada más una opcional, sujeta al número de partidos que disputara en el presente ejercicio. En concreto, el navarro debía jugar 25 partidos en la presente campaña para renovar de manera automática, pero esa cifra ha sido imposible de alcanzar. Ha sumado el defensor 16 apariciones, aunque solo ha participado durante al menos 45 minutos en catorce de ellos, quedándose muy lejos de ese mínimo para que la esa cláusula quedara ejecutada sin necesidad de pasar por los despachos.