Diego Páez de Roque Madrid, 23 MAR 2026 - 14:00h.

Estrada Fernández explicó por qué el VAR no intervino en el posible penalti de Carvajal a Llorente

Iturralde señala dos perjuicios al Atlético frente al Real Madrid que pasaron inadvertidos: "Tenía muchas ganas"

Compartir







El derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid dejó varias jugadas polémicas protestadas por ambos equipos. El conjunto blanco se quejó de la tarjeta roja mostrada a Fede Valverde mientras que los colchoneros reclamaron un penalti de Dani Carvajal a Marcos Llorente a los pocos minutos de empezar el encuentro.

Muchos expertos arbitrales opinaron acerca de la jugada, mostrando disparidad en la acción, ya que algunos aseguran que no era sancionable por ser una jugada residual mientras que otros se centran en la agresividad de la entrada.

PUEDE INTERESARTE El toque de atención de Simeone a los suyos: dura autocrítica y avisando de lo que viene

Quien también se ha pronunciado es Estrada Fernández, exárbitro profesional y colaborador de ElDesmarque, afirmando que para él es ""una aberración" y "un penalti como una catedral".

"No solo es que Llorente chute el balón sino que Carvajal va con todo. Es mínimo tarjeta amarilla. Hay una temeridad clara. Sí que es verdad que luego Llorente cae de forma muy aparatosa sobre el terreno de juego. No lo veo para roja, pero sí que para amarilla", mencionó el excolegiado.

PUEDE INTERESARTE El mensaje de Giménez a la afición tras quedar señalado por sus errores en el derbi

La guerra del CTA que afectó al arbitraje en el derbi

En su cuenta de TikTok e Instagram, Estrada Fernández fue muy clara con el motivo por el que desde el VAR no mandaron a Munuera Montero, árbitro de campo, a revisar la acción al monitor.

"Hay una guerra interna dentro del CTA. Lo vemos cada fin de semana en situaciones muy claras de intervención que no se está queriendo hacer desde el VAR", dijo el excolegiado.

Según ha contado Estrada Fernández, esta guerra está provocando que muchos árbitros de VAR no avisen a los árbitros de campo a revisar jugadas claras, lo que está afectando al arbitraje no solo del derbi, sino de muchos partidos de LALIGA.

"Es un mensaje para decir 'ya os espabilaréis vosotros en el campo'. Si hay buen feeling entre VAR y AVAR, más o menos hay cooperación, pero si hay un cambio de status entre un sitio y el otro puede pasar cualquier cosa", concluyó.

El propio Marcos Llorente, protagonista de la acción, también echó en falta la intervención del VAR en la dura entrada de Dani Carvajal. "Somos conscientes de que también para el árbitro es muy difícil, pero creo que para eso está el VAR para ayudar en esas situaciones y si vieron que no había nada...", recalcó el '14'.

"Yo ni siquiera me di cuenta, porque yo tiré y me vino un tren por delante, no sabía quién había sido, no sabía nada. Al final, si desde el VAR tampoco le ayudan, sí que es verdad que las cosas pasan muy rápido", añadió el centrocampista del Atlético de Madrid.