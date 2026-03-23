El mensaje de Giménez a la afición tras quedar señalado por sus errores en el derbi

Saray Calzada 23 MAR 2026 - 11:02h.

Giménez ha mandado un mensaje en sus redes tras quedar señalado contra el Madrid

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El Atlético de Madrid cayó en el Santiago Bernabéu después de haber comenzado ganando. El Madrid consiguió empatar el partido de penalti y le dio la vuelta con el tanto de Valverde tras un grave error de José María Giménez. El central salió en el descanso por Le Normand, tras una mala primera parte, y el relevo no le mejoró. Su falta de contundencia provocó que el uruguayo pudiera marcar ante Musso.

El central quedó muy señalado tras la derrota. Con la baja de Pubill, la defensa del Atleti se resintió. Hancko salió de pareja con Le Normand, pero el internacional español no terminó de convencer al técnico argentino y lo sustituyó al descanso. Giménez salió para dar experiencia y contundencia a la defensa y fue todo lo contrario. El empuje de Valverde le ganó la partida y pudo hacer el 2-1.

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El mensaje de Giménez tras quedar señalado

Giménez sabe que está en el ojo del huracán y ha querido enviar un mensaje a los colchoneros tras el partido en donde ha admitido que quizás no estuvo muy acertado. "Asumir, aceptar y seguir trabajando. No hay otro camino", dijo en sus redes sociales.

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Koke fue otro de los jugadores que quedó señalado. Falló pases sencillos impropios de él. Tras el partido tomó la palabra e hizo autocrítica. "Nos hemos puesto por delante, el equipo estaba bien. Hasta el descanso nos ha faltado un poco más la salida de balón cuando estábamos en repliegue. Es cierto que en el segundo tiempo no hemos estado tan bien como en el primero. Nos han remontado, luego hemos encontrado el empate. Que nos sirva para crecer, para lo que viene".

"Si queremos pelear con los mejores, tenemos que dar un poquito más todos. Estamos en el lugar que queremos estar. Obviamente que en la liga queremos estar más cerca para poder pelearla. No hemos sido regulares, pero estamos en la final de Copa y en cuartos de Champions, un lugar privilegiado. Ahora viene todo lo mejor, han sido tres meses de locura, pero viene lo más importante de la temporada", terminó diciendo.