Su balance de penaltis se eleva a +16, muy superior a cualquier otro equipo de la competición

La opinión de los expertos arbitrales por la roja a Fede Valverde y la patada a Álex Baena en el derbi

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El Real Madrid sigue batiendo récords de penaltis a favor esta temporada. La remontada en el derbi ante el Atlético volvió a iniciarse desde los once metros, después de José Luis Munuera Montero señalara una infracción de David Hancko sobre Brahim Díaz dentro del área al inicio de la segunda mitad. Lo transformó Vinicius, que junto a Kylian Mbappé se ha encargado de lanzar todas las penas máximas a favor de los blancos esta temporada, que no han sido pocas.

Cuántos penaltis lleva el Real Madrid a favor esta temporada

Tras la infracción ante el Atlético, el Real Madrid lleva nada menos que 20 penaltis a favor es temporada entre todas las competiciones. Hasta la fecha ha disputado 45 partidos, por lo que sale a una media de 0,44 penaltis por encuentro. Es decir, casi un lanzamiento cada dos duelos.

Por competiciones, el conjunto blanco suma 14 penaltis a favor en LaLiga EA Sports, de los cuales ha anotado 12 y ha fallado dos. Se trata, con diferencia, del equipo con más penaltis a favor del campeonato, seguido de lejos por el Barcelona con 9 lanzamientos y del Valencia con 8. En el lado opuesto de la clasificación está el Betis, con sólo 2 penaltis a favor.

De esos 20 penaltis, Mbappé ha lanzado 13 y sólo ha fallado uno, mientras que Vinicius ha lanzado los siete restantes y ha fallado dos.

En cuanto a los penaltis cometidos en LaLiga, a los blancos sólo le han señalado cuatro infracciones en contra en una tabla que lidera claramente el Sevilla con 11 penas máximas cometidas.

En total, el Real Madrid tiene un balance de +16 penaltis a favor en LaLiga, mientras que el Barcelona tiene un balance de +5 y el Atlético, tercer clasificado en el campeonato, un balance de 0.

Los resultados del Real Madrid sin los penaltis a favor

De los 20 penaltis a favor que ha gozado el equipo blanco, ocho de ellos han sido decisivos en el marcador final. Esos ocho han servido para lograr 3 puntos más en la Fase Liga de la Champions League, sumar 7 puntos más en LaLiga y decidir una eliminatoria copera.

En la Champions son cinco penas máximas. Dos fueron ante el Olympique de Marsella en un partido que ganó 2-1, por lo que sirvieron para sumar 3 puntos. Otras dos ante el Manchester City: un fallo irrelevante en la ida y uno anotado en la vuelta que sirvió para ganar el partido, aunque no tuvo incidencia en el global de la eliminatoria. El quinto fue ante el Kairat Almaty en un duelo que acabó 0-5, por lo que también fue irrelevante.

En LaLiga, de los 14 penaltis a favor y 12 anotados, cuatro han sido decisivos para sumar 7 puntos más. Son los casos del Atlético (ganó 3-2), Rayo (ganó 2-1 en el descuento), Girona (empató 1-1) y Osasuna (ganó 1-0). No tuvieron relevancia tan directa en el resultado los dos penaltis a favor ante la Real (ganó 4-1) y los señalados ante Villarreal (ganó 0-2), Levante (ganó 2-0), Sevilla (ganó 2-0), Valencia (ganó 4-0), Villarreal (ganó 3-1) y Levante (ganó 1-4).

Y en Copa sólo suma un penalti, decisivo ante el Talavera para abrir el marcador en un partido que acabó 2-3 para los blancos.