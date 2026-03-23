Celia Pérez 23 MAR 2026 - 13:03h.

El lateral rojiblanco ha respondido hoy a las preguntas sobre la polémica jugada

Valverde - Baena: una enemistad que viene de lejos y que tuvo su último episodio en el derbi

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El Atlético de Madrid cayó anoche ante el Real Madrid en un derbi que no ha estado exento de polémica. Jugadas claves como el penalti no pitado sobre Marcos Llorente hasta la tarjeta roja a Fede Valverde por una patada sobre Álex Baena han estado todas estas últimas horas en el punto de mira. Un día después, uno de los protagonistas da su opinión al respecto. Y es que Marcos Llorente considera que "no merece la pena opinar" ya que "no" les "queda otra que respetar lo que se diga porque luego encima protestas y te llevas la amarilla".

Llorente respondió a las preguntas sobre el derbi en el torneo benéfico de golf y pádel en Golf Santander para apoyar la labor de la Fundación Xana, creada en memoria de la hija de Luis Enrique, y reconoció que "siempre es importante aportar un granito de oro para ayudar a todas estas enfermedades".

"Yo ni siquiera me di cuenta, porque yo tiré y me vino un tren por delante, no sabía quién había sido, no sabía nada. Al final, si desde el VAR tampoco le ayudan, sí que es verdad que las cosas pasan muy rápido", respondió el centrocampista del Atlético de Madrid.

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"Somos conscientes de que también para el árbitro es muy difícil, pero creo que para eso está el VAR para ayudar en esas situaciones y si vieron que no había nada...", recalcó Llorente, que afirmó haber visto las imágenes después del partido y dijo que "no tiene sentido que el delantero en esta situación tire y se acerque uno y le pegue una patada. Como ya ha tirado, pues no pasa nada, ¿no?".

Respecto al apretado calendario de partidos, respondió: "Nosotros al final somos un producto, está claro y el que no aguante que se salga (...), ahora no me puedo quejar porque sé qué es lo que hay, esa es la dirección que lleva el fútbol".