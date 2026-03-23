Redacción ElDesmarque Madrid, 23 MAR 2026 - 12:29h.

El jugador uruguayo fue expulsado por darle una patada a Baena y ha reavivado una enemistad que viene de lejos

La roja a Fede Valverde por una patada a Álex Baena que indigna al Real Madrid y la explicación de Munuera Montero

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El derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid era el gran partido de la jornada 29 de LA LIGA EA Sports y no defraudó. El encuentro acabó con una victoria del conjunto blanco por 3 goles a 2, haciendo que los de Álvaro Arbeloa se mantengan vivos en la lucha por la liga. El Atlético de Madrid, por otro lado, centrará todos sus esfuerzos en las dos competiciones que todavía puede ganar la Copa del Rey y la Champions League. Uno de los momentos más tensos del derbi madrileño fue la expulsión de Federico Valverde en el minuto 76. El centrocampista merengue le dio una patada a Álex Baena y el árbitro del partido, Munuera Montero, le enseñaría la tarjeta roja. Aunque ha habido polémica por esta acción, el colegiado del encuentro fue claro en su explicación a Álvaro Arbeloa diciendo que la única intención de Valverde era derribarlo. La expulsión del uruguayo no fue una acción aislada ya que la enemistad entre Valverde y Baena viene de lejos y en el Real Madrid - Atlético de esta jornada se vio el último episodio.

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El origen de la enemistad entre Federico Valverde y Álex Baena

Para entender lo que ocurrió entre Fede Valverde y Álex Baena en el último Real Madrid - Atlético de Madrid hay que retroceder hasta 2023. Después de un Real Madrid - Villarreal de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, Valverde esperó a Baena en la zona del parking y le propinó un puñetazo. El origen del conflicto, según diversas versiones, estuvo en unos comentarios que el jugador español habría hecho durante el partido, presuntamente relacionados con el hijo, todavía no nacido, del uruguayo. Baena lo negó públicamente, pero el incidente acabó incluso con una denuncia y con la policía tomando declaración. Desde entonces, cada enfrentamiento entre ambos ha tenido tensión y en la Supercopa de España de esta temporada, los dos volvieron a tener un encontronazo. El centrocampista del Real Madrid regateó al del Atlético y este le agarraría para que no siguiera la jugada. El árbitro pitaría la falta, pero Baena no se movería de la acción y Valverde acabaría empujándolo. En el último derbi, el jugador merengue sería más agresivo y acabaría expulsado.

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La expulsión de Federico Valverde por una patada a Álex Baena en el derbi

El último episodio de esta enemistad llegaría en el derbi de la jornada 29 de LA LIGA EA Sports. Federico Valverde y Álex Baena volvieron a coincidir sobre el césped y el uruguayo le dio una patada al jugador rojiblanco. El centrocampista del Real Madrid llegaría tarde, golpeando a Baena por detrás y sin intención de jugar el balón. Munuera Montero, árbitro del encuentro no dudó y le sacó la tarjeta roja. La decisión ha generado debate porque hay quienes consideran que la acción no es merecedora de una sanción tan grande y que con una amarilla hubiera sido suficiente, pero la intención de Valverde iba mucho más allá que cortar la jugada del Atlético de Madrid. Baena entró por Giuliano Simeone y llevaba tan solo 6 minutos en el terreno de juego, pero en poco tiempo el nuevo capítulo de esta rivalidad dejó uno de los momentos más tensos del derbi madrileño.