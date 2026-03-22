La roja a Fede Valverde por una patada a Álex Baena que indigna al Real Madrid

Joaquín Anduro 22 MAR 2026 - 22:48h.

Así fue la acción que protestó el Real Madrid

La explicación de Iturralde sobre el posible penalti de Carvajal a Llorente: "El rechace de Lunin va hacia delante"

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El Real Madrid y el Atlético de Madrid nos han dejado un partidazo en el derbi del Santiago Bernabéu que tenía a Fede Valverde como uno de los protagonistas manteniendo su racha de cara al gol... y por su expulsión. El uruguayo vio la roja directa por parte de Munuera Montero por una patada a Álex Baena, con el que tenía cuentas pendientes, que indignó a Álvaro Arbeloa y a todo el madridismo.

Con los blancos 3-2 arriba en el marcador, en una jugada en el centro del campo, el uruguayo derribó al futbolista de Roquetas de Mar. Una acción muy dura, aunque fue al balón, pero ante la que no se lo pensó el colegiado para expulsarle para sorpresa del charrúa.

Fede Valverde insistió en que fue a por la pelota en el duelo pero esto no convenció a Munuera Montero, que también se acercó a darle explicaciones de la acción a Álvaro Arbeloa mientras el salmantino entraba al campo. Donde no acudió el trencilla fue al VAR a pesar de las insistencias de los futbolistas merengues mientras el uruguayo se marchaba a las duchas antes de tiempo dándole incluso un puñetazo al banquillo mientras salía del terreno de juego.